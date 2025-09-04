Israel: 12 ministros hutíes fueron eliminados la semana pasada en Yemen y su líder terrorista es el próximo objetivo

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la eliminación de 12 altos funcionarios hutíes, incluido el primer ministro, en un ataque aéreo en la zona de Saná, en Yemen, la semana pasada y afirmaron que su líder terrorista, Abdul Malik al-Houthi, es el próximo objetivo.

El ataque, llevado a cabo el jueves pasado, tuvo como objetivo la infraestructura militar utilizada por los altos mandos y ministros del gobierno de facto hutí, apoyado por Irán, involucrados en la dirección de operaciones terroristas contra Israel.

Según las FDI, los hutíes utilizan sistemáticamente infraestructura civil como fachada para sus actividades militares, desviando aproximadamente 1.500 millones de dólares hacia armas y operaciones terroristas a expensas de la población local.

Además de lanzar ataques contra Israel, la organización ha intentado interrumpir las rutas marítimas internacionales por el mar Rojo para socavar el comercio mundial, respaldada por Irán.

Las FDI aclararon que las evaluaciones del ataque continúan.

Los terroristas hutíes dispararon tres misiles contra Israel entre ayer y esta madrugada, dos fueron interceptados y el último cayó en una área abierta.

Las FDI informaron que uno de los neutralizados sobre territorio israelí transportaba una ojiva con una bomba de racimo. No se reportaron heridos ni daños materiales como consecuencia de la intercepción del proyectil.

Se trató del segundo caso registrado en una quincena, tras un ataque similar ocurrido el 24 de agosto. En esa ocasión, una de las municiones alcanzó el patio de una vivienda en la localidad de Ginaton, causando daños leves.

El Ejército enfatizó que ese tipo de misiles representa un riesgo elevado debido al carácter indiscriminado de las bombas de racimo, que pueden dispersarse sobre áreas extensas y afectar a civiles y propiedades. Las FDI subrayaron que el uso de ese armamento viola normas internacionales sobre ataques indiscriminados y la seguridad regional.