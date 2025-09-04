EE.UU. Nevada: festival honra a las víctimas de la masacre de Nova

Itongadol/Agencia AJN.- En un emotivo momento de recuerdo y solidaridad, los participantes del festival Burning Man en Nevada guardaron silencio a las 6.29 para honrar a las 412 víctimas de la masacre en el festival de música Nova, asesinadas desde esa hora en Israel el 7 de octubre de 2023.

El homenaje, realizado en el corazón de ese encuentro artístico y cultural de una semana en el desierto de Black Rock, contó con la presencia de Omer Shem Tov, quien sobrevivió a meses de cautiverio en manos de terroristas palestinos de Hamás tras ser secuestrado en el festival efectuado cerca del kibutz Reim, el 7 de Octubre.

Ophir Meir, uno de los fundadores del festival Nova, quien resultó herido ese día cuando su esposa estaba embarazada de nueve meses, se dirigió a la multitud.

«Cuando estamos unidos, somos inquebrantables. Mi hija es la prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros, la vida y la esperanza pueden prevalecer. Me enorgullece estar aquí con Omer Shem Tov, quien regresó del cautiverio. Rezamos por el regreso sano y salvo de los demás rehenes. Ustedes son la luz que nos guía y les prometo que volveremos a bailar», dijo.

Su discurso fue recibido con fuertes aplausos y el apoyo del público.

Desde el lugar de la Masacre del Festival Nova en Israel hasta las arenas de Nevada, su voz y la de Shem Tov transmitieron la memoria, el dolor y la fuerza de una comunidad que nunca olvidará.

Burning Man, que atrae a decenas de miles de personas de todo el mundo, combina arte, música, creatividad y experiencias comunitarias.