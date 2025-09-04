Ciclismo. España: Denuncian a ministros, funcionarios y organizadores de La Vuelta por «la violencia y discriminación ocurrida contra el equipo israelí»

Itongadol/Agencia AJN.- Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), una organización que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo, anunció hoy que inició «acciones legales tras la violencia y la discriminación ocurrida en La Vuelta contra el equipo israelí».

«ACOM condena enérgicamente la violencia, las coacciones y los actos discriminatorios y de odio dirigidos contra el equipo Israel-Premier Tech a lo largo de La Vuelta a España», tuiteó.

«Desde la contrarreloj de Figueres (27 de agosto) hasta Bilbao (3 de septiembre) se han sucedido interrupciones en carrera, irrupciones en la calzada y bloqueos que han puesto en peligro a los ciclistas, a la organización y al público asistente, así como a agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», subrayó la entidad.

«La cancelación de ayer de la etapa en Bilbao a 3 km de la meta y sin declaración de vencedor constituye un hecho que confirma un patrón de actuaciones imposible de aceptar en un Estado de Derecho», remarcó.

«ACOM denuncia que la discriminación por razón de nacionalidad, así como la coacción física ejercida sobre un equipo deportivo, son practicas absolutamente inaceptables. Además, estas conductas dirigidas contra un colectivo específico trascienden al conjunto de la competición vulnerando los principios básicos de igual y seguridad», enfatizó la entidad.

«Resulta especialmente grave el señalamiento discriminatorio que desde distintos niveles institucionales se viene promoviendo. Miembros del Gobierno de España y sus aliados políticos como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar están instando públicamente a la exclusión del equipo israelí alimentando un antisemitismo institucionalizado en nuestro país. Dicho ideario responde a la campaña ilegal del movimiento BDS, ya declarada discriminatoria por los magistrados españoles, incluido pronunciamiento del Tribunal Supremo», recordó, en referencia a la iniciativa antisemita Boicot, Desinversión y Sanciones.

«Por todo ello, ACOM anuncia acciones legales inmediatas ante las autoridades competentes para que se identifique, investigue y sancione a todos los responsables (incluidos los organizadores de La Vuelta, con su Director Técnico a la cabeza, Kiko García, así como titulares de carteras ministeriales y otros cargos institucionales implicados); autores, instigadores y amparadores institucionales, para que estos hechos no queden impunes con medidas cautelares», finalizó el comunicado de la entidad.