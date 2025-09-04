¿Cómo fueron eliminados los altos mandos iraníes al inicio de la guerra? Teherán afirma que no mediante rastreo celular

Itongadol/Agencia AJN.- El jefe de la Defensa Pasiva de Irán, el general Gholamreza Jalali, negó que alguno de los comandantes militares iraníes eliminados durante los 12 días de guerra con Israel haya utilizado dispositivos electrónicos o aplicaciones inteligentes que proporcionaran información crucial que ayudara en su seguimiento y eliminación.

“Según mi información precisa, ninguno de los comandantes usó esas herramientas o redes. Tengo conocimiento claro sobre muchos de ellos y creo que no las utilizaron”, citó Jalali la agencia de noticias Fars de los Guardianes de la Revolución.

Explicó que los líderes del ejército iraní eran “muy cuidadosos y conscientes de la tecnología”, lo que hace que la posibilidad de rastrearlos mediante tales medios sea “completamente improbable”, agregó.

Las declaraciones de Jalali surgieron en respuesta a informes no oficiales que afirmaban que el uso de teléfonos inteligentes y las aplicaciones instaladas en ellos habían desempeñado un papel en la localización de comandantes de los Guardianes de la Revolución u otros miembros del ejército, lo que habría conducido a su ataque durante recientes operaciones israelíes.

Sin embargo, Jalali reconoció la existencia de capacidades tecnológicas avanzadas que pueden aprovecharse en este ámbito, y señaló que “los dispositivos inteligentes ya cuentan con funciones de rastreo y espionaje, lo que puede demostrarse en laboratorios especializados, un hecho reconocido por expertos”.

Él agregó: “Estos riesgos no se limitan únicamente a los teléfonos móviles, sino que abarcan todas las formas de tecnología moderna, que, aunque facilitan muchas tareas, también tienen el potencial de convertirse en una herramienta de amenaza o incluso en un arma, una perspectiva que los estadounidenses adoptan en su enfoque de la tecnología”.

Jalali señaló lo que describió como el “incidente del buscapersonas” dirigido contra las fuerzas de Hezbolá en Líbano como un ejemplo del posible uso de medios electrónicos para llevar a cabo operaciones de eliminación. Afirmó que eventos de este tipo refuerzan la necesidad de adoptar un “enfoque inteligente en el uso de la tecnología”, especialmente en círculos militares y de seguridad.

La guerra de 12 días entre Israel e Irán fue testigo de una escalada sin precedentes, que incluyó asesinatos selectivos de destacados oficiales militares, lo que plantea interrogantes sobre los métodos utilizados para localizarlos.