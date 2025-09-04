Los láseres de defensa israelíes podrán interceptar misiles ‘‘en un plazo de tres a cinco años’’

Itongadol.- El vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Elbit, una de las compañías de defensa más importantes de Israel, Michael Edelstein, anunció que sus sistemas láser para interceptar misiles estarán operativos ‘‘en un plazo de tres a cinco años’’.

“Estamos desarrollando sistemas láser aéreos que pronto se introducirán, esencialmente láseres que operan por encima de las nubes. Estos sistemas son mucho más eficientes, con mejoras de rendimiento de decenas de puntos porcentuales. Esperamos que estén operativos en un plazo de tres a cinco años”, expresó Edelstein.

Además, destacó que el ‘‘punto de partida es una cápsula láser para aviones de combate’’, advirtiendo que ‘‘las amenazas aumentarán gradualmente, no todo empieza con misiles balísticos, por lo que debemos mantener la modestia’’.

‘‘El avance tecnológico ya se logró, ahora el foco está en la ingeniería y en avanzar hacia la producción”, agregó Edelstein durante su discurso en la Conferencia sobre el Futuro Económico del Área Metropolitana de Haifa, en un panel sobre tecnología de defensa.

Elbit también trabaja junto con la compañía israelí Rafael en el interceptor láser Iron Beam, que entró en uso operativo el año pasado. A principios de este año, Rafael presentó su nuevo láser del Iron Beam junto con toda su familia de sistemas de armas láser de alta energía (HELWS).

Este sistema de defensa láser está diseñado para interceptar misiles entrantes, incluidos los misiles balísticos lanzados desde Irán, a una fracción del costo de los sistemas actuales como Cúpula de Hierro y Arrow.

En ese sentido, múltiples analistas militares señalaron que esta tecnología podría brindar a Israel una solución más sostenible frente a ataques masivos de cohetes y misiles provenientes de Estados hostiles y grupos terroristas.

Por su parte, el presidente de Rafael, Dr. Yuval Steinitz, remarcó que “gente en todo el mundo nos mira con asombro por el avance láser de Rafael. Aunque el láser fue descubierto hace 70 años, todos los países que lo intentaron fracasaron en convertirlo en arma”.

“En Rafael, tres físicos insistieron en continuar con la investigación. Hace cinco años lograron un avance histórico, que permitió que los haces láser mantuvieran su potencia a lo largo de kilómetros a pesar de la resistencia del aire’’, añadió Steinitz.

Finalmente, el titular de Rafael concluyó: ‘‘Usamos el láser para derribar misiles, cohetes, drones e incluso un proyectil de mortero. El sistema más pequeño del Iron Beam derribó drones desde el Líbano durante la guerra. El sistema más grande, que incorpora óptica adaptativa desarrollada por nosotros, será entregado a las IDF a fin de año y entrará en operaciones el próximo año’’.

Fuente: Calcalist