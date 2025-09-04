Reino Unido. Fuertes críticas a Chris Martin por decirles a dos niñas israelíes que las recibía sobre el escenario como a «humanas iguales»

Itongadol/Agencia AJN.- El líder de Coldplay, Chris Martin, ha recibido duras críticas por decirles a dos niñas israelíes que las recibía sobre el escenario del estadio de Wembley como a «humanas iguales en la Tierra».

El cantante de 48 años las invitó a subir tras ver su cartel, que decía «Creemos en la magia», en referencia al éxito de 2014 de la banda, Magic (Magia).

Luego las presentó ante las 90.000 personas que asistieron como Avia y Tal y les preguntó desde dónde habían viajado para asistir al recital.

Respondieron que Israel, lo que fue recibido por el público con aplausos y abucheos.

«Voy a decir esto: estoy muy agradecido de que estén aquí como humanas y las trato como humanas iguales en la Tierra, sin importar de dónde vienen o no», les dijo a las niñas.

«Gracias por estar aquí. Estamos agradecidos. Y gracias por ser cariñosas y amables», agregó.

«Aunque sea polémico, quizá, también quiero darle la bienvenida a la gente del público de ‘Palestina’, con la convicción de que todos somos humanos iguales. Creo que todos somos… que las personas somos humanas», concluyó Martin.

Sus comentarios molestaron a judíos e israelíes, algunos de los cuales afirmaron que fue «deshumanizador».

«Gracias, Chris Martin de Coldplay, por confirmar que somos humanos. Estábamos confundidos», tuiteó la exvicealcaldesa de Jerusalem Fleur Hassan-Nahoum.

La escritora estadounidense-israelí Shoshanna Keats Jaskoll fue sarcástica: «Chicos: ¡Chris Martin dice que somos seres humanos!».

El experto en tecnología israelo-estadounidense Yaron Samid, quien se describió como un «sionista orgulloso» y un gran fan de Coldplay, comentó: «Chris: siempre me has parecido una persona amable y cariñosa, que usa la música para unir a la gente. Este fue un paso en falso sin tacto, que separa aún más a la gente y hiere profundamente a algunos de tus fans más fieles».

«Espero que puedas tomarte un momento de calma para reflexionar sobre tu elección de palabras y darte cuenta de que surgieron de un creciente prejuicio contra el pueblo israelí, que se ha visto arrastrado a una guerra que nunca pidió», añadió.

La Comunidad Creativa por la Paz posteó: “En un concierto de Coldplay, dos niñas israelíes fueron abucheadas simplemente por decir que eran de Israel. Y en lugar de defenderlas, Chris Martin lo ‘equilibró’ saludando a ‘Palestina’ y luego les dijo a las niñas: ‘las tratamos como a humanas en esta Tierra’”.

«¿Por qué era necesario recordarles a las israelíes que serían tratadas como humanas? ¿Acaso los israelíes no son ya humanos? Esa es precisamente la deshumanización que los judíos enfrentan una y otra vez y es vergonzoso que se haya ejecutado sobre un escenario destinado a la música y la unidad», agregó.

Martin a menudo les da la bienvenida a israelíes y palestinos a los recitales de Coldplay, aunque no parece darles el mismo trato.

En junio, después de ver una bandera palestina entre la multitud en el estadio de Stanford, el cantante dijo: «Estoy tan feliz de ver una bandera palestina. Pero para que quede claro: amamos a todas las personas de todas partes, así que no publiquen eso en Internet con otras tonterías”.

En julio, en Toronto, vio una bandera israelí entre la multitud y comentó: «Ayer tuvimos una hermosa bandera palestina, hoy tenemos una bandera israelí, así que les damos la bienvenida a todas las personas. Gracias, mis hermanos y hermanas. Me alegra que ambos grupos puedan venir».

En un video posteado en Internet, Martin se refirió indirectamente al conflicto sobre un de Japón: «Ahora mismo hay tantos problemas en el mundo, están sucediendo tantas cosas terribles. La mayoría de la gente de la Tierra está llena de amor, bondad y compasión. No quiero juzgar a nadie por ser quien es. No creemos en la opresión, la ocupación, el terrorismo ni el genocidio, ni nada de eso. Creemos en amarnos y ser amables los unos con los otros».