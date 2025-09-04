Primer ministro Netanyahu: «La verdadera razón por la que la Corte Internacional denunció a Israel»

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que las órdenes de arresto solicitadas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra líderes israelíes responden a un intento del fiscal Karim Khan de desviar la atención de acusaciones de abuso sexual en su contra.

En un mensaje en video, Netanyahu calificó la decisión de la CPI como “una farsa de justicia” y reveló que Khan había cancelado una visita programada a Israel en el último momento, antes de anunciar los pedidos de arresto contra él y el ministro de Defensa Yoav Gallant.

“El fiscal de la CPI dijo que planeaba venir a Israel para ver las cosas por sí mismo. Antes de venir, elogió nuestro sistema judicial independiente que investiga acusaciones de crímenes de guerra. Pero el día en que debía llegar canceló su visita y emitió las órdenes de arresto”, señaló Netanyahu.

El primer ministro afirmó que Israel supo después que, días antes de ese viaje, una integrante del equipo de Khan lo había denunciado por violación y agresión sexual. “Temiendo por su carrera, ideó un plan: desviar la atención acusando falsamente a Israel y a mí de crímenes de guerra”, dijo. Netanyahu agregó que una segunda mujer se presentó con acusaciones similares y que Khan fue suspendido, aunque las órdenes de arresto aún no han sido retiradas.

“Sus órdenes de arresto absurdas y sus acusaciones patentes contra Israel deben ser eliminadas de inmediato, para que prevalezcan la justicia y la verdad”, insistió.

Netanyahu defendió la actuación de Israel en Gaza, subrayando que se permitió el ingreso de más de dos millones de toneladas de ayuda humanitaria —“una tonelada por persona”— y que se enviaron millones de mensajes instando a los civiles a evacuar, mientras que Hamas los utiliza como escudos humanos.

“Estas órdenes de arresto y acusaciones falsas contra Israel son una parodia de justicia”, declaró.

El primer ministro agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y al secretario Marco Rubio por imponer sanciones contra Khan y otros funcionarios de la CPI.

“Gracias, Estados Unidos, por hacer rendir cuentas a la CPI. Porque si se impide que Israel luche contra el terrorismo, ninguna democracia está a salvo”, concluyó Netanyahu.