Netanyahu aseguró que Israel desarmará a Hamás y desmilitarizará Gaza si las tropas extranjeras no lo hacen

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves que el Estado judío “tiene más trabajo” por hacer en la Franja de Gaza, durante una ceremonia de graduación de cadetes en la escuela de oficiales Bahad 1, al sur del país.

“Si Hamás continúa violando explícitamente el alto el fuego, sufrirá ataques contundentes como los que sufrió hace dos días y ayer”, advirtió Netanyahu.

A su vez, el primer ministro expresó que Israel decide y actúa “siempre que sea necesario para eliminar amenazas inmediatas contra nuestras fuerzas”.

“Nosotros decidimos, y actuamos”, remarcó, en medio de críticas de que las restricciones impuestas por Estados Unidos llevaron a respuestas insuficientes frente a los mortales ataques de Hamás contra tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés).

“Al final del día, Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si las tropas extranjeras lo hacen, estupendo. Si no lo hacen, lo haremos nosotros’’, concluyó Netanyahu.