Alemania aumentará su ayuda a los sobrevivientes de la Shoá y los presupuestos para educación

Itongadol/Agencia AJN.- La Conferencia de Reclamaciones anunció ayer el resultado de las negociaciones anuales que mantuvo con el Ministerio Federal de Finanzas alemán en nombre de los sobrevivientes de la Shoá que viven en todo el mundo.

Como parte de las negociaciones para 2026, se acordó una partida adicional de 30 millones de euros (casi 35 millones de dólares), por lo que el presupuesto total asciende a 923,9 millones de euros (unos 1.070 millones de dólares), el presupuesto más alto para esa área en la historia de la organización.

Los pagos suplementarios del Fondo de Ayuda para Situaciones de Emergencia, destinados a los sobrevivientes que cumplan ciertos requisitos hasta 2027, se han prorrogado hasta 2028 con un monto de 1.450 euros anuales (unos 1.700 dólares), beneficiando a más de 127.000 sobrevivientes en todo el mundo.

Los «Justos entre las Naciones», no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante la Shoá y que reciben una ayuda económica mensual de la Conferencia de Reclamaciones, ahora también podrán acceder a cuidados domiciliarios para que puedan envejecer con dignidad en sus hogares.

La edad promedio de los sobrevivientes que reciben asistencia para cuidados domiciliarios a través del presupuesto de la Conferencia de Reclamaciones ha aumentado de 86 años en 2018 a 88,5 en 2024. Los datos sugieren que no solo son más grandes, sino que también enfrentan necesidades médicas y discapacidades más complejas. Por ejemplo, un sobreviviente que necesitaba ayuda con tareas domésticas ligeras en 2018 ahora necesita asistencia diaria para actividades como bañarse y vestirse.

Durante ese mismo período, el número de sobrevivientes elegibles para recibir asistencia completa debido a discapacidades graves, como el mal de Alzheimer, Parkinson y demencia, casi se ha duplicado.

Los presupuestos para la educación sobre la Shoá se han prorrogado un año más, con una inversión adicional de 3 millones de euros (casi 3,5 millones de dólares), alcanzando un total de 48 millones de euros (más de 55 millones de dólares) hacia 2029. Se destinarán 175 millones de euros (más de 200 millones de dólares) en los próximos cuatro años, lo que elevará el total desde el inicio del programa a 276 millones de euros (casi 320 millones de dólares).

Recientes encuestas internacionales indican una preocupante disminución del conocimiento y la comprensión pública sobre los hechos básicos de la Shoá. Ello, en un contexto de creciente antisemitismo a nivel mundial, es una señal de alarma.

Los presupuestos educativos incluirán programas de formación docente, investigación académica y el desarrollo de iniciativas educativas en diversos medios, como el cine, los videojuegos y las experiencias de realidad virtual, lo que permitirá llegar a un público más amplio y diverso.