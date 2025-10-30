Las tropas israelíes recibieron los cadáveres de dos rehenes por parte de la Cruz Roja en la Franja de Gaza

Itongadol.- Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) en la Franja de Gaza recibieron hace poco dos ataúdes, que aparentemente contienen los cuerpos de dos rehenes, de manos del Comité Internacional de la la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés).

Los ataúdes fueron recogidos por el ICRC a la organización terrorista palestina Hamás en el centro del enclave costero.

Las IDF inspeccionarán los ataúdes, luego los cubrirán con banderas israelíes y realizarán una breve ceremonia encabezada por un rabino militar.

Posteriormente, los restos serán trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para su identificación.

Previamente, el martes, la organización terrorista palestina aseguró haber “recuperado” los cuerpos de dos rehenes.

El anuncio de Hamás se produjo poco después de que las IDF difundieran imágenes que muestran cómo el grupo terrorista habría reenterrado y posteriormente escenificado el “descubrimiento” de los restos del rehén Ofir Tzarfati, asesinado durante su cautiverio.

El video, captado por un dron militar israelí, muestra a múltiples hombres armados colocando los restos de Tzarfati en una fosa recién excavada, cubriéndolos con tierra y luego “redescubriéndolos” ante la presencia de representantes del ICRC, con el objetivo de presentar la escena como un hallazgo reciente.

A su vez, fuentes militares israelíes señalaron que este tipo de maniobras busca manipular la percepción internacional y obstaculizar los esfuerzos de identificación y recuperación de los rehenes.

El regreso de los restos, de confirmarse, se produciría en medio de negociaciones intermitentes mediadas por Egipto, Estados Unidos y Qatar, destinadas a lograr un nuevo acuerdo para la liberación de los rehenes que aún permanecen en el enclave costero palestino.

Según datos oficiales, más de un centenar de personas continúan secuestradas o desaparecidas desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, mientras que los esfuerzos por recuperar sus cuerpos o asegurar su liberación siguen siendo una prioridad para el gobierno israelí.