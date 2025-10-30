Conozca la historia de la emblemática Casa de las Instituciones Nacionales judías

Itongadol.- En las afueras del barrio de Rehavia, en Jerusalem, en la esquina de las calles King George y Keren Kayemet LeIsrael, se erige desde la década de 1930 un impresionante, monumental e icónico edificio: la Casa de las Instituciones Nacionales.

Su construcción, que duró más de seis años, fue una suerte de declaración y promesa: aún no tenemos un Estado, pero estableceremos y gestionaremos una sede autónoma de un «gobierno en formación».

En la década de 1920, paralelamente al desarrollo de la pequeña comunidad judía (50.000 personas al comienzo de la década, 160.000 al final), sus instituciones también crecieron. Entre ellas se encontraban el Ejecutivo Sionista, que fue reemplazado en 1929 por la Agencia Judía, el Comité Nacional, el Keren Kayemet LeIsrael y el Keren Hayesod. Sus oficinas estaban dispersas por toda Jerusalem.

Sus líderes concluyeron que era conveniente unir fuerzas y erigir un único edificio, que no solo solucionaría la dispersión, sino que también serviría como símbolo de gobierno. En el corazón de Jerusalem, en aquellos años se fundó el barrio de Los jardines de Rehavia, que pronto se convirtió en una joya urbana, y se propuso integrar el edificio institucional. Se encontró un terreno adecuado, que la compañía Hajsharat Haishuv adquirió a la Iglesia Ortodoxa Griega, y así comenzó un largo proceso que duró casi ocho años (1928-1936) de planificación, ejecución y finalización del edificio.

El primer paso, en 1928, fue un concurso de arquitectura. Alrededor de 30 arquitectos, entre ellos algunos de los más reconocidos de Israel en aquel momento, como Alexander Baerwald, Richard Kauffmann, Leopold Krakauer, Yelin y Hecker, parecían ser los favoritos para ganar. El jurado sorprendió a muchos al elegir la propuesta de un arquitecto prácticamente desconocido de Haifa, Yohanan Ratner, profesor del joven Technion, inaugurado apenas tres años antes.

La construcción comenzó en 1929 y se realizó por etapas: primero se construyó el ala izquierda, la del Keren Kayemet, que se inauguró en mayo de 1930. En octubre de 1932 se colocó la piedra fundamental del ala derecha, la del Keren Hayesod. La construcción del ala central, destinada a la Agencia Judía y la Organización Sionista Mundial, duró varios años y se completó a principios de 1936.

El Comité Nacional no tenía ala propia y ocupaba un espacio compartido en el ala Keren Hayesod.

Con el paso de los años, el edificio sufrió modificaciones y ampliaciones. En 1937 se le añadió un ala detrás de Keren Hayesod. Tras la fundación del Estado, se añadió una tercera planta, adquiriendo así su aspecto definitivo.

En la Casa de las Instituciones Nacionales, los dirigentes del gobierno del Estado en formación tomaron decisiones trascendentales.

El presidente de la Agencia Judía y la Organización Sionista Mundial, David Ben-Gurion, los jefes del Departamento Político, Moshe Shertok y Golda Meyerson, el jefe del Departamento de Finanzas, Eliezer Kaplan, los jefes de los departamentos de Población, Inmigración y Educación, así como las principales instituciones del Consejo Nacional, el Keren Kayemet y el Keren Hayesod, residían allí con regularidad. Incluso la clandestina Haganá tenía sus propios rincones secretos en la Casa.

La Casa también fue testigo de grandes dramas. Se mencionarán dos de ellos: el 29 de junio de 1946, conocido como el «Shabat Negro», decenas de miles de soldados y policías británicos irrumpieron en el Ishuv y arrestaron a miles de personas, incluyendo a varios líderes. Una fuerza militar británica «capturó» el edificio, lo mantuvo ocupado durante 12 días, lo registró en busca de armas y dinero de la Haganá, pero no encontró nada.

Ese mismo año tuvo lugar en la Casa una dramática huelga de hambre que recibió cobertura mundial: los líderes del Ishuv se unieron a un millar de inmigrantes indocumentados que se declararon en huelga de hambre en el puerto de La Spezia, en el norte de Italia, y solo la finalizaron tras más de 100 horas, al enterarse de que los británicos les facilitarían permisos de inmigración.

Y el mayor drama de todos: una explosión masiva durante la Guerra de Independencia (11 de marzo de 1948). Los árabes lograron introducir clandestinamente a un terrorista disfrazado en el recinto vigilado, conduciendo un coche perteneciente al consulado estadounidense en el que se habían colocado cientos de kilogramos de explosivos. El terrorista dejó el coche, que tenía un permiso de entrada permanente, frente a la entrada de la Casa de las Instituciones Nacionales y se marchó. Un guardia de seguridad lo movió unas decenas de metros, frente al ala Keren Hayesod.

La potente explosión causó la muerte de 12 hombres y mujeres, entre ellos Leib Yaffe, director del Keren Hayesod, y dejó más de 100 heridos.

A pesar del ataque, la actividad en la Casa continuó con normalidad, tanto por parte de todos los departamentos como de los funcionarios externos que se encontraban allí destinados debido a las circunstancias especiales de la época: la sede de la Haganá en Jerusalem y el centro de operaciones de los convoyes a la ciudad, que pese al asedio impuesto por los árabes, lograron salir repetidamente de entre los escombros para abastecer de alimentos, equipo y refuerzos.

Durante 1948, la Casa fue reparada, a pesar del sitio de Jerusalem y las batallas de la Guerra de Independencia, y a principios de 1949 fue engalanada para dos eventos estatales: la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente, que se convirtió en la primera Knesset, y la elección del primer Presidente del Estado de Israel, el doctor Chaim Weizmann, con tan solo nueve meses de vida. Estos eventos se llevaron a cabo en el mes de shvat de 5799 (febrero de 1949) y provocaron gran entusiasmo en el país.

Tras unos días, la Knesset se trasladó a Tel Aviv, y cuando regresó a Jerusalem a finales de 1949, volvió a tener su sede en la Casa de las Instituciones Nacionales, hasta que encontró una sede en Beit Frumin, en la capital, desde donde se mudó definitivamente en 1966 a su sede permanente en Givat Ram.

Sin embargo, la conducción del Estado permaneció en la Casa de las Instituciones durante doce años (1950-1962). La Oficina del Primer Ministro se ubicaba en el ala posterior del complejo, donde se celebraban las reuniones de gobierno.

A los habitantes de Jerusalem de aquella época no les sorprendía ver a todo el gobierno (compuesto por entre 12 y 15 ministros) caminando desde la Casa de las Instituciones Nacionales hasta la residencia del presidente Yitzhak Ben-Zvi, un trayecto de apenas 200 metros.

Ben-Gurión llegaba cada mañana, saludaba al guardia de la entrada y subía a su despacho. En los primeros años del Estado, el enviado de la Oficina del Primer Ministro fue un joven inmigrante iraquí llamado Eli Amir, quien más tarde se convertiría en un famoso escritor. En su libro El chico de la bicicleta, describió sus experiencias en las Instituciones Nacionales y trabajando en la Oficina del Primer Ministro.

La Casa de las Instituciones Nacionales no cesó su función con la fundación del Estado. Al contrario. Desde entonces, y a lo largo de los años, el corazón del pueblo judío en Israel y la Diáspora ha seguido latiendo allí. Los distintos departamentos de la Organización Sionista Mundial (ההסתדרות הציונית העולמית), la Agencia Judía (הסוכנות היהודית), el Keren Kayemet LeIsrael (קרן קיימת לישראל) y el Keren Hayesod (קרן היסוד) trabajan para fortalecer el Estado de Israel y mantener el vínculo entre Israel y el pueblo judío en la Diáspora.