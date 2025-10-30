Exgeneral del régimen sirio asegura que »Assad ordenó el asesinato de periodista estadounidense quien fue arrestado cerca de Damasco»

Itongadol.- Aunque se desconoce el destino del periodista estadounidense Austin Thais, que fue arrestado cerca de la capital siria, Damasco, en 2012, un ex alto funcionario del régimen sirio reveló nueva información.

El general sirio Bassam al-Hassan, que huyó de Siria cuando el régimen cayó el 8 de diciembre de 2024, primero a Irán y luego al Líbano, admitió que Austin fue asesinado, según una investigación de CNN.

Hassan, un ex general sirio y asesor principal del derrocado presidente Bashar al-Assad, explicó desde uno de sus apartamentos en Beirut que el periodista estadounidense había sido asesinado.

El exoficial, interrogado por la inteligencia estadounidense hace varios meses, añadió que Assad ordenó su ejecución en 2013 tras un intento fallido de fuga de su celda. Señaló que intentó convencer a Assad de que no la ejecutara, pero este insistió.

Añadió: «No quiero defender a Assad porque nos abandonó y nos dejó solos».

A continuación expresó: «Tampoco quiero defender a Rusia ni a Irán, porque Estados Unidos cree que ambos países están involucrados en este asunto. Pero les aseguro que eso no es cierto. Esto se refiere únicamente al presidente Bashar».

Hassan también afirmó haber entregado la orden de ejecución a su oficial al mando (ahora en Rusia) en las “Fuerzas de Defensa Nacional”, la tristemente célebre milicia respaldada por Irán y leal a Assad.

Sin embargo, el ex oficial no reveló el lugar del entierro de Thais, pero insinuó la posibilidad de que su cuerpo se encuentre en las cercanías de Damasco.

Cabe señalar que Thais, ex capitán del Cuerpo de Marines y periodista independiente del Washington Post en los primeros años de la guerra civil siria, desapareció en agosto de 2012 cerca de Damasco, cuando tenía 31 años.