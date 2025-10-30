Ciberataque iraní fracasa en su intento de represalia por el cierre de más de cuatro mil gasolineras en octubre de 2021

Itongadol.- En octubre 2021 un ataque informático paralizó muchas estaciones de combustible en Irán y causó daños y caos en ese país.

El régimen persa acusó del ataque a Israel.

Como parte del ataque, aparecieron las palabras «ciberataque 64411» en las estaciones de carga de combustible, siendo que, según reportes de varios medios el número 64411, es en realidad el número de teléfono de la oficina del líder de Irán, Alí Jamenei.

Ahora, cuatro años más tarde, en octubre de 2025, los iraníes aseguran haber ejecutado un ciberataque contra la compañía «Delek Israel».

Desde horas de la mañana hay reportes de ataques cibernéticos contra la compañía de gasolina israelí.

El grupo iraní «Handala» publica que la compañía «Delek Israel» fue atacada.

El grupo publica una base de datos que, según afirman, contiene información sobre aproximadamente 500 mil clientes de Delek, así como capturas de pantalla supuestamente tomadas de los sistemas de la empresa.

Hasta donde se sabe no hubo impacto en los sistemas de reabastecimiento de combustible, y menos caos como sí se vio en Irán, pero pareciera que los iraníes quisieron tomar represalias por el ataque del 2021.

Handala no tiene capacidad de modificar la información que se brinda en las pantallas de los surtidores de nafta, por lo que debieron conformarse con un mensaje en el portal Web de la compañía donde publicaron el número de teléfono de la oficina del primer ministro israelí.