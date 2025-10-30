Inicio MEDIO ORIENTE Gran Bretaña suministrará a Turquía misiles aire-aire de largo alcance, poniendo así en peligro a Israel

Por M S
Itongadol.- Una fuente informó a Reuters que el acuerdo de Turquía para comprar 20 aviones Eurofighter Typhoon a Gran Bretaña por ocho mil millones de libras (10.700 millones de dólares) no se limita solo a las aeronaves, sino que también incluye “un paquete completo de armas que incluye misiles aire-aire MBDA Meteor de largo alcance y misiles de ataque a tierra Brimstone”.

Reuters informó que algunos analistas describieron el acuerdo como “excesivo”, mientras que ninguna de las partes publicó aún todos los detalles sobre su valor y términos.

El reporte señala que Turquía, que actualmente disfruta de sus mejores relaciones con Occidente en años, busca a través de este acuerdo “beneficiarse de aviones de combate avanzados para reducir la brecha con sus rivales regionales como Israel”, que “llevó a cabo ataques en varias partes de Medio Oriente este año”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que “Turquía recibirá el primer lote de 20 aviones en 2030”, añadiendo que “las negociaciones para el acuerdo comenzaron en 2023” y que el acuerdo “incluye una opción para adquirir aviones adicionales en el futuro”.

Turquía y Gran Bretaña, ambos miembros de la OTAN, firmaron el acuerdo en una ceremonia celebrada el lunes en Ankara, con el objetivo de “profundizar las relaciones bilaterales y mejorar las capacidades de defensa aérea de Turquía”.

Ankara también anunció su intención de “adquirir otros 24 aviones, aunque para uso limitado, de Catar y Omán”.

