Erdogan acusó a Israel una vez más de ‘‘genocidio’’ en Gaza mientras Estados Unidos impulsa la participación de tropas turcas en la Franja

Itongadol.- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó este jueves duramente a Alemania por lo que calificó como su ignorancia frente al “genocidio”, la hambruna y los ataques de Israel en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz en Ankara.

El mandatario turco afirmó que Jerusalem posee armas nucleares y de otro tipo, que estaría utilizando y con las que amenaza a Gaza, mientras que Hamás —al que él apoya desde hace años— no dispone de ninguna de ellas.

Además, Erdogan advirtió que Israel volvió a atacar la Franja en los últimos días a pesar del alto el fuego vigente en el enclave costero palestino, sin mencionar que los bombardeos se produjeron tras un atentado de milicianos que causó la muerte de un soldado israelí.

“¿Acaso Alemania no ve esto?”, preguntó Erdogan, agregando que es un deber humanitario de Turquía, Alemania y otros países poner fin a lo que, según él, son la hambruna y las masacres en Gaza.

Las declaraciones se producen mientras la administración de Trump impulsa la inclusión de Turquía en una fuerza multinacional de seguridad que sería desplegada en la Franja de Gaza tras la guerra, pese a las objeciones de Israel.

En ese sentido, un funcionario estadounidense explicó al sitio Axios que “los turcos fueron muy útiles para lograr el acuerdo sobre Gaza, y los ataques de [el primer ministro Benjamín] Netanyahu contra Turquía fueron muy contraproducentes”.

“Somos conscientes de las preocupaciones israelíes y estamos trabajando para crear algo que pueda aportar estabilidad y que ambas partes consideren aceptable”, añadió el funcionario, que permaneció anónimo.