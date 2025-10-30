OSM. Controvertido nombramiento del hijo de Netanyahu le da a Hagoel la oportunidad de mantener su cargo

Itongadol.- El presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, podría permanecer en el poder, según las negociaciones para un acuerdo de coalición en el Congreso Sionista Mundial (CSM) que continuaron hasta esta madrugada.

Las propuestas para cargos y carteras en las Instituciones Nacionales se habían estancado ayer debido al intento del ministro de Cultura, Miki Zohar, de impulsar el nombramiento del hijo del primer ministro, Yair Netanyahu, en el Directorio de la OSM.

El CSM votó a favor de extender la convención por dos semanas para que los cargos pudieran ser oficializados mediante una votación electrónica remota, después de que se agotara el tiempo debido a la hora tardía y la cancelación de la programación del jueves por las protestas por el reclutamiento de los ortodoxos al servicio militar obligatorio.

Varias fuentes de la OSM indicaron que las negociaciones se inclinan ahora hacia una presidencia rotativa que podría alternar a Hagoel con el rabino Doron Perez, director ejecutivo de Mizraji Mundial, pero aún no hay nada concreto.

En el acuerdo anterior, Hagoel había quedado excluido en favor de su facción rival, el Likud Israel, liderada por Zohar, que mantiene una disputa por el liderazgo con el Likud Mundial del presidente de la OSM que debilitó la posición negociadora de la centroderecha.

Varios delegados afirmaron que sus listas tuvieron que negociar por separado y llegaron a acuerdos diferentes con las facciones del Likud.

La facción de Zohar había celebrado la exclusión de Hagoel, pero tras su propuesta de incluir a Netanyahu, varios bloques establecieron al nombramiento del hijo del primer ministro como una línea roja.

El vicepresidente de la OSM Yizhar Hess, representante de Mercaz, declaró hoy que «el nombramiento propuesto de Yair Netanyahu es inaceptable».

«Ayer estábamos a punto de alcanzar un acuerdo histórico y equilibrado en las Instituciones Nacionales, que habría unido al pueblo judío y nos habría posicionado para afrontar los desafíos que se les presentan a Israel y al mundo judío», afirmó.

«Como vimos en las reacciones de consternación y conmoción en el Congreso, los representantes del campo liberal-pluralista alzaron sus voces y dejaron en claro que solo firmaremos un acuerdo que sea equilibrado y una a Israel y al pueblo judío. Un acuerdo que le dé a Yair Netanyahu cualquier posición en las Instituciones Nacionales claramente no es eso y no es una opción. Nosotros y nuestros socios continuamos trabajando, incluso a lo largo de la noche, para dar forma a un acuerdo final equilibrado que refleje nuestros valores», añadió Hess.