Itongadol.- Los palestinos han comenzado a quemar neumáticos y a lanzar artefactos explosivos a lo largo de la frontera de Gaza, durante la cuarta noche consecutiva de disturbios.

Según el medio de comunicación de Hamas al-Resalah, un palestino fue alcanzado en el pie por fuego israelí.

