SEGÚN ESTUDIO ISRAELÍ LA VACUNA PFIZER ES SEGURA PARA PACIENTES ALTAMENTES ALÉRGICOS

Itongadol.- Las personas con alergias graves pueden ser inoculadas de forma segura con la vacuna contra el coronavirus de Pfizer con supervisión, concluyó un estudio israelí.

Sheba Medical Center, el hospital más grande de Israel, estableció una clínica especial para supervisar la administración de vacunas a personas altamente alérgicas, con evaluaciones médicas realizadas primero y médicos disponibles para tratar a los pacientes en caso de reacciones graves.

La vacuna Pfizer-BioNTech es, con mucho, la inyección más utilizada en Israel (Moderna también se ha utilizado, pero en una cantidad limitada).

Más de 8.000 personas se postularon y 429 con alergias graves fueron vacunadas bajo observación. Solo nueve de los 429 tuvieron reacciones alérgicas, y todos se recuperaron rápidamente y gozaron de buena salud durante el período de seguimiento de dos semanas del estudio.

El equipo que dirige la clínica escribió sus hallazgos en un estudio revisado por pares en el Journal of the American Medical Association.

Llegó a la conclusión de que, con la supervisión adecuada de un experto, «la mayoría de los pacientes con antecedentes de enfermedades alérgicas y, en particular, los pacientes altamente alérgicos, pueden inmunizarse de forma segura».

La Dra. Nancy Almog-Levin, jefa de inmunología clínica de Sheba que dirigió la investigación, dijo a The Times of Israel que las reacciones alérgicas eran más comunes que con otras vacunas, pero que el nivel no era preocupante y que todas las reacciones se controlaban fácilmente.

Señaló que inicialmente había preocupaciones sobre la vacuna Pfizer para personas altamente alérgicas, y que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos había recomendado que esas personas no fueran vacunadas. Esto se ha revisado desde entonces, y ahora pocas personas están excluidas por motivos de alergia.

“Ahora, nuestros datos muestran claramente que las personas seriamente alérgicas pueden vacunarse de manera segura, lo cual es importante”, dijo.

“Esto es importante para las personas con alergias y también para otras personas. Porque si vemos que incluso entre las personas más alergénicas la vacuna es segura, podemos inferir que es muy segura en términos de reacciones alérgicas para el resto de la población que no sufre mucho de alergias ”.

Los autores sugirieron que su investigación es particularmente significativa ya que los ensayos clínicos para la vacuna Pfzer y varios estudios posteriores habían excluido a pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas, y existe confusión sobre el impacto de las vacunas en personas altamente alérgicas.

El estudio describe cómo la evaluación cuidadosa de los pacientes con alergias les permitió recibir vacunas de manera segura. Fueron invitados a postularse para Sheba, y 8,102 personas enviaron sus datos. Unos 6.883 se definieron como de bajo riesgo y se vacunaron en entornos normales.

El siguiente nivel de detección incluyó un cuestionario de alergias, después del cual 785 recibieron la vacunación regular y cinco se aplazaron de la inmunización. Se consideró que los 429 restantes necesitaban atención de la clínica de alto riesgo, con vacunas administradas bajo observación.

Nueve tuvieron reacciones alérgicas, todas mujeres. Seis de ellos tuvieron reacciones alérgicas inmediatas leves, como hinchazón de la lengua o tos que se corrigió con antihistamínicos.

Tres pacientes tuvieron reacciones anafilácticas que incluyeron dificultad para respirar. Dos de esos tres tenían un diagnóstico previo de alergia a múltiples medicamentos. Los tres fueron tratados con éxito con adrenalina, antihistamínicos y un inhalador.

El estudio indicó: “Nuestro equipo realizó un seguimiento de los nueve pacientes que experimentaron una reacción inmediata a la primera dosis en dos semanas; ninguno informó síntomas alérgicos recurrentes o continuos «.