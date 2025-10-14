Inicio MEDIO ORIENTE Las Fuerzas de Defensa de Israel retiraron de Gaza los féretros con los cuerpos de otros cuatro rehenes asesinados

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) confirmaron que los féretros que contienen los restos de cuatro rehenes asesinados fueron retirados de la Franja de Gaza por tropas israelíes y trasladados a territorio israelí.

Según el comunicado militar, los cuerpos fueron entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja a las fuerzas israelíes y serán llevados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde se realizarán las tareas de identificación. Las autoridades advirtieron que el proceso podría demorar hasta dos días.

Hamás no informó las identidades de los rehenes cuyos cuerpos fueron devueltos, y se estima que el grupo terrorista aún mantiene en su poder los restos de al menos otros 20 cautivos israelíes dentro de la Franja.

La entrega se produce en el marco de la segunda fase del acuerdo mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, orientado a la devolución de los rehenes asesinados. Las Fuerzas de Defensa de Israel recalcaron que continuarán trabajando “con todos los medios disponibles” para garantizar el retorno de cada uno de los cuerpos.

