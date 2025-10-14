Ministro de finanzas Smotrich: «Habrá asentamientos judíos en Gaza»

Itongadol.- El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó este miércoles que “habrá asentamientos judíos en Gaza”, durante un discurso en un evento de Simjat Torá en la ciudad fronteriza de Sderot, al sur del país.

La declaración llega pocos días después de que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego con Hamás, en el que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se retiraron de partes de la Franja de Gaza que habían sido conquistadas durante la guerra.

https://twitter.com/Itongadol/status/1978214751588253923

Smotrich sostuvo que los asentamientos son un componente esencial para la seguridad del Estado israelí y que sin ellos, la protección de la población y el control estratégico de la región estarían comprometidos. “Así que tenemos paciencia, pero también determinación, fe, y con la ayuda de Dios, continuaremos la serie de victorias y los grandes milagros”, aseguró el ministro.

Durante su discurso, Smotrich destacó la necesidad de mantener una presencia estable y organizada en la región, argumentando que los asentamientos no solo fortalecen la seguridad sino que también consolidan la soberanía israelí sobre territorios estratégicos.

El mensaje del ministro coincide con un discurso de línea dura dentro del gobierno sobre el futuro de Gaza y refleja la posición de ciertos sectores que buscan no solo la recuperación de territorios tras el conflicto reciente, sino también el establecimiento de comunidades judías en áreas previamente bajo control palestino.

Analistas políticos advierten que este tipo de declaraciones podrían tensar nuevamente la relación con actores internacionales y con la comunidad palestina, dado que la implementación de asentamientos en Gaza se considera ilegal bajo el derecho internacional y ha sido motivo de fuertes críticas en el pasado.

Smotrich concluyó su intervención subrayando la importancia de la unidad nacional y la fe en la protección divina como guía para el futuro del país en medio de un contexto regional de alta tensión.