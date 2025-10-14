Netanyahu se reunió con los rehenes liberados: “Prometí traerlos a casa y lo hicimos”

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunió con los rehenes recientemente liberados en el Rabin Medical Center – Beilinson Campus, acompañado por su esposa, Sara Netanyahu, donde les aseguró que cumplió su promesa de traerlos de regreso a Israel.

“Prometí traerlos a casa —y los trajimos a casa”, dijo Netanyahu refiriéndose a los rehenes liberados tras dos años de cautiverio bajo Hamás. “Con la misma determinación, estamos trabajando en el regreso de los caídos. No escatimaremos esfuerzos ni recursos para traerlos de vuelta”, agregó.

Durante la visita, Netanyahu se reunió con Avinatan Or, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Evytar David y Eitan Mor.

“En la víspera de la festividad (Simjat Torá), vine con mi esposa Sara al hospital para encontrarme con los queridos hijos que han regresado a casa. Durante estos dos años, mi esposa y yo nos reunimos muchas veces con sus familias. Lloramos con ellos, los abrazamos, y les prometí: los traeremos de regreso. No hubo un solo día en que no recibiera informes sobre su condición, sobre lo que sabíamos y lo que solicitaba saber. Prometí traerlos de vuelta —y los trajimos de vuelta. Y ahora, después de que sus familias los abrazan, nosotros también los abrazaremos”, relató Netanyahu.

El primer ministro destacó además el papel del coordinador de rehenes, Gal Hirsch, “quien hizo un trabajo fantástico cuidando a las familias y manteniendo contacto con los rehenes”.

Respecto a los rehenes fallecidos, Netanyahu enfatizó: “Con la misma determinación, con la misma responsabilidad y seriedad, estamos trabajando en el regreso de los caídos. No escatimaremos esfuerzo ni medios para traerlos de vuelta. Creo que con este enfoque, primero escucharemos buenas noticias sobre la devolución de más rehenes caídos, espero que en las próximas horas. Pero estamos determinados a traerlos a todos a casa”.

Durante uno de los encuentros, el exrehen Eitan Mor compartió con Netanyahu un detalle revelador sobre su cautiverio: según informó la Oficina del Primer Ministro a The Times of Israel, y confirmado por Ynet, un líder de Hamás le dijo que tendría una mayor probabilidad de ser liberado primero porque su familia no participaba en protestas que presionaban al gobierno para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con la liberación de rehenes.

Mor contó que Izz al-Din al-Haddad —quien previamente comandó la Brigada de Ciudad de Gaza y ejerce como líder de facto de Hamás en la Franja— le dijo durante su cautiverio: “Si alguien va a ser liberado primero, eres tú. Tu padre no sale a protestar de todos modos, así que te enviaremos primero de regreso”.

El padre de Mor, Zvika, dirige el Tikva Forum, un grupo más pequeño de familias de rehenes que, a diferencia del más amplio Hostages and Missing Families Forum, se había opuesto a acuerdos anteriores que liberaban solo a algunos rehenes a cambio de cientos de presos palestinos y treguas temporales en Gaza.

Mor fue liberado el lunes junto con los otros 19 rehenes vivos que permanecían en Gaza, completando así la liberación de todos los cautivos sobrevivientes.

Esta reunión subraya el compromiso del gobierno israelí por garantizar la devolución de todos los rehenes y mantiene la presión sobre Hamás para cumplir con los acuerdos humanitarios vigentes.