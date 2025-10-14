Las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron cuatro nuevos féretros de la Cruz Roja con cuerpos de rehenes de Hamás

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que sus tropas en la Franja de Gaza recibieron recientemente cuatro féretros del Comité Internacional de la Cruz Roja, que aparentemente contienen los cuerpos de rehenes asesinados. La Cruz Roja los recogió directamente de Hamás en Ciudad de Gaza.

Según el IDF, los cuatro féretros serán inspeccionados por las tropas antes de ser cubiertos con banderas israelíes y se realizará una breve ceremonia dirigida por un rabino militar. Posteriormente, los restos serán trasladados para su identificación forense y reconocimiento por parte de los familiares, con el fin de confirmar que corresponden a los rehenes fallecidos.

Hamás no ha revelado la identidad de los rehenes entregados en esta ocasión.

En un comunicado oficial, el IDF subrayó que “Hamás está obligado a cumplir con el acuerdo y a realizar los esfuerzos necesarios para devolver todos los cuerpos”. Esta acción se enmarca en las negociaciones supervisadas por mediadores internacionales para asegurar la devolución de los restos de los 24 rehenes fallecidos que permanecen bajo custodia del grupo terrorista.

La entrega de estos cuerpos se produce tras días de tensión y medidas punitivas de Israel, incluida la reducción de ayuda humanitaria y el cierre del cruce de Rafah, en respuesta al incumplimiento previo de Hamás. La operación se realiza bajo estrecha coordinación de la Cruz Roja, que actúa como garante humanitario del proceso y supervisa cada etapa de la transferencia de los restos.

Fuentes militares agregaron que, una vez finalizada la ceremonia en Gaza, los cuerpos serán trasladados a Israel para continuar con los procedimientos de identificación y entrega a los familiares. El IDF enfatizó que mantendrá la presión para que Hamás cumpla con todos los compromisos del acuerdo y complete la devolución de los restos restantes.