El presidente Milei felicitó a Trump por impulsar el acuerdo sobre Gaza: “Ha logrado la paz en Medio Oriente”

Itongadol (Washington).- El presidente argentino, Javier Milei, felicitó al presidente estadounidense Donald Trump por su papel en el acuerdo sobre Gaza y afirmó que, gracias a su liderazgo, “ha logrado la paz en Medio Oriente”. La declaración se dio durante un almuerzo en la Casa Blanca, en el que ambos mandatarios intercambiaron elogios y mensajes sobre la situación en la región.

Durante el encuentro, Milei agradeció la recepción y resaltó el logro político y humanitario que atribuye a Trump: “Muchísimas gracias por esta recepción, me siento muy honrado, muy especialmente en este momento, en el que gracias al gran liderazgo suyo, presidente Trump, ha logrado la paz en Medio Oriente”. Añadió: “Quiero felicitarlo, no solo por ese gran logro, sino por lograr el retorno de los 20 rehenes vivos”.

En un gesto simbólico, el presidente Javier Milei le entregó a Donald Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz en Medio Oriente.

El presidente estadounidense agradeció a Milei por sus palabras y destacó el respaldo de Argentina a los esfuerzos internacionales por estabilizar la región. Además, lanzó una advertencia directa contra Hamás: “Si no se desarman, los desarmaremos. Y ocurrirá rápidamente y quizá de forma violenta”, dijo Trump, en una declaración que subraya la presión sobre la organización terrorista y la posible respuesta si no accede al desarme.

El intercambio pone de relieve la centralidad de Estados Unidos y de sus aliados en las gestiones sobre Gaza, así como la tensión latente en torno al cumplimiento de los acuerdos y al futuro control de las armas en la Franja.

La recepción en la Casa Blanca para el presidente Milei y su comitiva se realizó en uno de los salones principales de la sede del Gobierno de Estados Unidos, donde Donald Trump dispuso una mesa de nogal en la que se sentaron, frente a frente, los 16 funcionarios de ambos países.

Trump, estuvo acompañado por su vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth. También participaron la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles —quien lideró la campaña electoral de Trump—, y el recientemente designado embajador en la Argentina, Peter Lamelas.

Del lado argentino, Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller Gerardo Werthein; el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.