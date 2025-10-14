Informe: La Cruz Roja se encuentra en el lugar donde se recogerán los restos de otros cuatro rehenes

Itongadol.- Medios de Gaza informaron este martes por la noche que representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llegaron al punto de entrega en Ciudad de Gaza, donde Hamás devolverá los cuerpos de rehenes israelíes. Los reportes no especificaron cuántos cuerpos serán transferidos en esta ocasión.

Horas antes, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que la Cruz Roja se dirigía a recoger más restos de rehenes, después de que mediadores informaran que Hamás acordó entregar cuatro cuerpos adicionales a las 22:00. La organización terrorista no publicó los nombres de las víctimas que serán devueltas.

Un funcionario israelí declaró al Jerusalem Post que se espera la devolución de cuatro cuerpos esta noche y otros cuatro mañana, mientras que fuentes citadas por Reuters indicaron que las entregas de esta jornada se realizarán en dos puntos distintos de la Franja de Gaza, según también informaron medios qataríes.

Las devoluciones se producen tras la decisión de Israel de reducir el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza y cerrar el cruce de Rafah, como represalia por el incumplimiento de Hamás del acuerdo de alto el fuego, que estipulaba la entrega de los cuerpos de 24 rehenes fallecidos.

El lunes, Hamás solo devolvió cuatro cuerpos, lo que funcionarios israelíes atribuyeron a la falta de compromiso del grupo con las condiciones del cese del fuego. “Solo en las últimas horas Hamás comenzó realmente a intentar localizar a los rehenes fallecidos”, dijo un funcionario citado por el canal N12.

Israel advirtió que no aceptará que Hamás incumpla el acuerdo, luego de que inteligencia israelí demostrara que el grupo terrorista posee más información sobre los cuerpos de los rehenes de la que había admitido previamente.