Trump: “La misión no está cumplida mientras Hamás retenga cuerpos; comienza la fase 2”

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que la misión de repatriar a todos los rehenes israelíes aún no está completa, ya que Hamás continúa reteniendo los cuerpos de 24 de ellos.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump escribió: “LOS VEINTE REHENES YA ESTÁN DE VUELTA Y SE SIENTEN TAN BIEN COMO PUEDE ESPERARSE. Se ha levantado una gran carga, pero el trabajo NO ESTÁ TERMINADO. ¡LOS MUERTOS NO HAN SIDO DEVUELTOS, COMO SE PROMETIÓ! ¡La Fase Dos comienza AHORA!”.

Las declaraciones del mandatario se producen tras la devolución, el lunes, de los 20 rehenes vivos que permanecían en Gaza y de los cuerpos de cuatro de los 28 rehenes asesinados.

El comentario de Trump coincide con una carta enviada por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en la que expresan tanto un profundo agradecimiento como una seria preocupación por la situación de los 24 cuerpos que aún no han sido recuperados.

En la carta, las familias agradecieron a Witkoff por reunirse con ellos el sábado por la noche y por su discurso en la Plaza de los Rehenes. Manifestaron una “enorme alegría” por el reencuentro de 20 seres queridos después de más de dos años de angustia, pero también un “dolor desgarrador” por la negativa de Hamás a devolver todos los cuerpos.

“Lo que temíamos está ocurriendo ante nuestros ojos”, escribieron. “Solo cuatro familias podrán dar a sus seres queridos la sepultura digna que merecen y comenzar el proceso de cierre que tanto necesitan.”