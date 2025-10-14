Israel confirma la recepción de los restos de Guy Illouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi y Daniel Peretz

Itongadol.- Las autoridades israelíes confirmaron este martes la repatriación e identificación de los restos de cuatro rehenes asesinados por Hamás durante su cautiverio en Gaza: Guy Illouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi y el oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Daniel Peretz.

El Instituto Nacional de Medicina Forense completó el proceso de identificación en coordinación con la Policía de Israel y la Rabinato Militar, tras lo cual las familias fueron notificadas oficialmente. Los cuerpos fueron trasladados desde la Franja de Gaza como parte del acuerdo vigente, que prevé la devolución de todos los rehenes vivos y fallecidos.

Según la información de inteligencia de las FDI, Guy Illouz, de 26 años, fue herido y secuestrado con vida por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023, luego de huir del festival de música Nova, cerca de Re’im. El joven murió a causa de las heridas sufridas y no recibió atención médica durante su cautiverio.

Bipin Joshi, ciudadano de Nepal de 23 años, fue secuestrado en el Kibutz Alumim tras refugiarse en un refugio antiaéreo y posteriormente asesinado en los primeros meses de la guerra, de acuerdo con la evaluación militar. Las conclusiones finales sobre las causas de muerte de ambos rehenes se conocerán una vez que concluyan los estudios forenses del Instituto Abu Kabir.

En un comunicado, las FDI expresaron sus condolencias a las familias y reiteraron su compromiso de “seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar el retorno de todos los secuestrados”, así como de continuar la implementación del acuerdo alcanzado con mediadores internacionales.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos manifestó su pesar ante la confirmación y señaló: “Que sus recuerdos sean una bendición, junto con los otros dos rehenes fallecidos. Esperamos que este cierre doloroso aporte un mínimo consuelo a las familias que vivieron más de dos años de angustia e incertidumbre”.

El coordinador de los rehenes y desaparecidos, general (res.) Gal Hirsch, envió un mensaje a las familias: “En estas horas difíciles, nuestros corazones están con las familias Illouz y Joshi, y con todos ustedes, las queridas familias. La presión sobre Hamás para completar el retorno de todos los secuestrados continúa y se intensificará”.