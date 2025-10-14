Hamás informó que entregará los cuerpos de otros cuatro rehenes israelíes esta noche

Itongadol.- Hamás comunicó a los mediadores internacionales que entregará esta noche los cuerpos de cuatro rehenes israelíes fallecidos, según confirmó a Reuters un funcionario involucrado en la operación. El traspaso se realizaría a las 22:00 hora local, en un punto acordado del sur de la Franja de Gaza, desde donde los cuerpos serían posteriormente recibidos por representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Fuentes israelíes indicaron que el procedimiento será supervisado por equipos forenses y un rabino militar, y que las autoridades examinarán los féretros por motivos de seguridad antes de su traslado al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para su identificación. Los cuerpos de soldados israelíes, en cambio, serán llevados al Campo Shura, donde se realizan los protocolos militares de repatriación.

El anuncio se produjo tras horas de presión diplomática ejercida por Israel y los mediadores —principalmente Egipto y Catar— después de que Hamás incumpliera el acuerdo alcanzado la semana pasada en Sharm el-Sheikh, que establecía la entrega de todos los rehenes, vivos y fallecidos, antes del lunes al mediodía.

En respuesta al incumplimiento, Israel decidió mantener cerrado el cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, al menos hasta mañana, y reducir el flujo de ayuda humanitaria que ingresa al enclave palestino. De acuerdo con fuentes del gobierno israelí, esta medida busca aumentar la presión sobre Hamás para que cumpla con la devolución de los cuerpos restantes.

Un funcionario israelí citado por medios locales advirtió que, mientras Hamás no entregue todos los cuerpos de los rehenes fallecidos, no habrá nuevos avances en la implementación del alto el fuego ni en la transición hacia la siguiente fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Los mediadores en El Cairo confirmaron que las conversaciones continúan para garantizar la recuperación del resto de los cuerpos y evitar un nuevo colapso del proceso. Sin embargo, reconocen que Hamás ha argumentado tener “dificultades logísticas” para localizar algunos restos debido a la destrucción en amplias zonas del enclave y a la muerte de varios comandantes que conocían las ubicaciones.

A pesar de esas declaraciones, Jerusalem considera que Hamás está reteniendo los cuerpos deliberadamente para mantener poder de negociación en futuras conversaciones, y que solo la presión internacional podría forzar un cumplimiento total del acuerdo.