Itongadol/AJN.- La ex rehén Noa Argamani, quien se reencontró ayer con su novio Avinatan Or tras su liberación, afirmó que ahora pueden empezar a “sanar juntos”.

“Dos años han pasado desde la última vez que vi a Avinatan, el amor de mi vida. Dos años desde que terroristas nos secuestraron, me subieron a una moto y me alejaron de Avinatan ante los ojos del mundo entero”, escribió en X, relatando su secuestro en el festival Nova junto a Or el 7 de octubre de 2023.

“Desde ese momento, nuestro recorrido en cautiverio se dividió. Estuve cautiva con niños, mujeres y ancianos, mientras que Avinatan estuvo solo. Estuve la mayor parte del tiempo dentro de las casas, mientras que Avinatan solo estaba en los túneles. Hamás publicó videos y señales de vida mías, mientras que no había ninguna información sobre Avinatan”, agregó Argamani.

“Estuve cautiva por Hamás durante 246 días, mientras que Avinatan estuvo secuestrado durante 738 días. Regresé en una heroica operación de rescate, y Avinatan regresó mediante un acuerdo. ¡Pero ambos, contra todo pronóstico, regresamos a casa y nos reencontramos! No puedo expresar con palabras la intensidad de mis emociones al verlo por primera vez después de tanto tiempo”, continuó.

“Cada uno de nosotros se enfrentó a la muerte innumerables veces y, sin embargo, tras dos años separados, finalmente estamos dando nuestros primeros pasos juntos en el Estado de Israel. Por fin, podemos comenzar nuestra sanación juntos”, añadió.

La ex rehén Noa Argamani celebró el reencuentro con su novio liberado: “Por fin podemos empezar a sanar juntos”



Leer más: https://t.co/bZeA4Nma6a#Israel #Gaza #Hamas pic.twitter.com/KwtMZuK2Uv — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 14, 2025

“La recuperación será larga; aún no hemos procesado del todo lo que ha sucedido aquí en estos últimos dos años. Pero ganamos. Ganamos nuestra guerra personal y la guerra de todos los que lucharon junto a nosotros para llegar a esto. Y ahora ha llegado el momento de comenzar nuestro viaje juntos”, expresó, agradeciendo a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al gobierno de Estados Unidos por sus esfuerzos para reunirlos.

Argamani, como muchos de los allegados a los rehenes, no menciona al primer ministro Benjamín Netanyahu en la publicación.