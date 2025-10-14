Israel impondrá medidas punitivas ante la negativa de Hamás de liberar a los rehenes muertos

Itongadol/AJN.- La cúpula política israelí decidió sancionar a Hamás tras no entregar los cuerpos de los rehenes fallecidos que prometió durante las negociaciones.

Como respuesta a la negativa de Hamás de entregar los restos, el cruce de Rafah no se abrirá mañana y la ayuda humanitaria se reducirá drásticamente.

Tres funcionarios israelíes confirmaron la decisión a Reuters. La recomendación del estamento militar fue aceptada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, según varias fuentes.

Equipos egipcios están operando dentro de la Franja de Gaza para recuperar los restos de los rehenes israelíes, informaron fuentes a la cadena de televisión qatarí Al Araby el martes.

Las fuentes añadieron que un equipo técnico israelí está consultando con funcionarios egipcios para resolver los problemas relacionados con el regreso de los rehenes fallecidos a Israel.

Contrariamente al acuerdo de alto el fuego acordado entre Israel y Hamás, Hamás no ha expresado su disposición a transferir a Israel a ninguno de los 24 rehenes fallecidos restantes el martes. En este momento, no está claro cuándo tendrá lugar el próximo traslado.

Según evaluaciones de las fuerzas de seguridad, Hamás intenta simultáneamente presionar a Israel para que agilice la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones, la importación de materiales de construcción y diversos bienes previamente prohibidos, y el inicio de la reconstrucción de la infraestructura en la Franja de Gaza.

Según informaron fuentes del sector de seguridad a Walla, después de Simjat Torá, se mantendrán conversaciones entre los funcionarios políticos y de seguridad, considerando las recomendaciones del Shin Bet, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Mossad. También se coordinará con Estados Unidos sobre cómo proceder. Las fuentes también indicaron que la Dirección de Rehenes y Personas Desaparecidas de las FDI, dirigida por Nitzan Alon, posee información sobre la ubicación de los rehenes fallecidos enterrados en la Franja de Gaza.