Itongadol/AJN.- El diario conservador iraní Juhmari Islami publicó artículo sobre la fyerra y el reciente acuerdo entre Israel y Hamás. A continuación el mismo.

¿Hubo un vencedor en esta guerra?

El acuerdo entre Hamás e Israel para poner fin a la guerra en Gaza e intercambiar prisioneros, aunque es un acontecimiento positivo en cuanto a la detención del derramamiento de sangre, ha suscitado una pregunta importante en la opinión pública: ¿quién ganó en este acontecimiento?

En los últimos dos días, los medios de comunicación, expertos y activistas políticos han abordado esta cuestión y se han ofrecido diversas respuesta.

Para llegar a una respuesta completa, realista y definitiva, primero debemos aceptar que la guerra de Gaza, considerando sus causas y consecuencias, no fue ni es limitada a una sola parte.

«Esta guerra comenzó con la operación “Tormenta de Al-Aqsa” el 15 de septiembre de 1402 (calendario persa), duró dos años e involucró, además de Hamás y el régimen sionista, a Líbano, Siria, Yemen e Irán. Incluso el ataque del régimen sionista contra Catar fue resultado de este acontecimiento, aunque también puede atribuirse a Hamás, ya que el objetivo era asesinar a los líderes del movimiento. Los jeques de Catar nunca sintieron simpatía hacia el régimen sionista, y en palabras del emir de Catar, superaron ese ataque con flexibilidad», reza la prensa persa.

Ahora podemos intentar llegar a una conclusión sobre la pregunta del día desde varios ángulos.

La realidad es que, contrariamente a muchos análisis y comentarios, la operación “Tormenta de Al-Aqsa” fue un error. Lo creímos desde el primer momento en que recibimos la noticia de la operación, y ahora, después de más de dos años, estamos aún más convencidos de ello.

2. La destrucción de Gaza, que incluye la ruina del 80% de los edificios y de toda la infraestructura, es una gran pérdida. La muerte de aproximadamente 68 mil hombres, mujeres y niños, las heridas de unos 200 mil y el desplazamiento de la mayoría de los habitantes de la Franja no pueden ser ignorados.

3. La retirada de Siria del frente anti-sionista y su absorción por parte de Estados Unidos e Israel constituye una de las mayores pérdidas de los últimos dos años. Esta derrota debe considerarse una de las consecuencias negativas de la operación Tormenta de Al-Aqsa.

4. La incursión del régimen sionista en el sur del Líbano, que causó la muerte de unas cuatro mil personas, incluido Sayyed Hassan Nasrallah, es una de las consecuencias directas de la operación. Además, la llegada al poder en el Líbano de un gobierno alineado con Estados Unidos y el régimen sionista anuló los esfuerzos realizados durante décadas para mantener al país fuera de la esfera de influencia estadounidense y sionista.

5. Los daños sufridos por Ansar Allah en Yemen, tanto en pérdidas humanas como materiales, también deben considerarse una de las consecuencias de la guerra de Gaza.

6. En la guerra de 12 días impuesta a Irán por Israel y Estados Unidos, aunque los atacantes no lograron sus objetivos, la muerte de unos 1,100 ciudadanos de nuestro país, incluidos comandantes militares y científicos, representa una gran pérdida. Además, el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán fue una de las consecuencias más perjudiciales de esta guerra.

7. El régimen sionista, tras dos años de genocidio en Gaza y diversos crímenes en otras partes de Palestina, no logró alcanzar sus objetivos declarados: la destrucción de Hamás y la liberación de los prisioneros israelíes. Ahora intenta lograr ambos objetivos mediante el acuerdo. Por supuesto, Israel se ha convertido en un Estado odiado por la opinión pública mundial, y los líderes del régimen han sido condenados y procesados ante el Tribunal Penal Internacional. Asimismo, en la guerra con Irán, el régimen sufrió pérdidas sin precedentes.

8. Aún no está claro si el régimen sionista cumplirá el acuerdo alcanzado con Hamás en Egipto, que contempla su retirada de Gaza y el cese de sus crímenes tras la liberación de los prisioneros israelíes. La falta de fiabilidad de Estados Unidos y del régimen sionista nos impide garantizarlo.

Teniendo en cuenta estos hechos innegables, no es posible identificar un vencedor claro en los acontecimientos de los últimos dos años. Solo observando lo que suceda en los próximos días, semanas y meses, y combinando esos hechos con las pérdidas que han sufrido todas las partes, quizá sea posible llegar a un juicio preciso sobre la cuestión.