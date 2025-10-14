Inicio ISRAEL ¿Qué puede ganar la economía israelí con la apertura del mercado indonesio?

¿Qué puede ganar la economía israelí con la apertura del mercado indonesio?

Por Iton Gadol
Itongadol/AJN.- Si Israel e Indonesia realmente normalizan relaciones, sería una noticia enorme para Israel. Se trata de una de las 20 economías más grandes del mundo, con una ubicación estratégica y grandes necesidades (importaciones por más de 235 mil millones de dólares al año), de las cuales Israel podría cubrir aunque sea una parte pequeña.

En primer lugar, la industria digital israelí —empresas de SaaS, fintech, pagos y ciberseguridad— se encontraría con un mercado enorme y en crecimiento que busca soluciones en seguridad en la nube, detección de fraudes, gestión de riesgos crediticios, pagos transfronterizos y procesos inteligentes de “conoce a tu cliente”. Indonesia es un mercado amplio que necesita soluciones para operadores bancarios, billeteras digitales y comercio electrónico.

En segundo lugar, agua, clima y agrotecnología. Indonesia enfrenta problemas de contaminación, inundaciones y sequías estacionales; la eficiencia hídrica, la agricultura inteligente, el monitoreo remoto y la predicción del clima o de enfermedades son campos donde existe una clara demanda tecnológica que Israel puede satisfacer. Otros sectores en los que las empresas israelíes podrían participar incluyen la energía verde, los vehículos eléctricos, la construcción inteligente y más.

