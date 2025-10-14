En su discurso ante el Parlamento israelí, Trump le enfatizó a Israel que ganó la guerra y que ahora es el momento de la paz

Por Lazar Berman

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró «el amanecer histórico del nuevo Medio Oriente» en un discurso triunfal ante la Knéset (Parlamento) el lunes, tras la liberación de los últimos 20 rehenes vivos de Gaza en virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. Trump afirmó que marcaba “no solo el fin de la guerra, sino el fin de una era de terror y muerte, y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios”.

Informó a los legisladores que Israel ya no tenía nada que lograr en el campo de batalla y que debía trabajar por la paz en Medio Oriente. Añadió que transmitiría un mensaje similar a los líderes regionales en Egipto más tarde ese mismo día.

El presidente instó a Israel a mirar más allá de la guerra, afirmando que había logrado todo lo que podía “por la fuerza de las armas”.

“Han ganado. Es decir, han ganado”, afirmó. “Ahora es el momento de convertir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de paz y prosperidad para todo Medio Oriente”.

«¡Qué gran victoria!», añadió Trump, señalando que si Israel hubiera seguido luchando durante años, «la situación se estaba poniendo fea. Se estaba calentando».

«El momento de este [acuerdo para poner fin a los combates] es brillante, y le dije: ‘Bibi [Netanyahu], serás recordado por esto mucho más que si hubieras seguido con esto, y así, matando, matando, matando'», dijo Trump.

Netanyahu, afirmó: «Solo quiero felicitarlo por tener el coraje de decir ‘ya está, hemos ganado’. Ahora disfrutemos de nuestras vidas y reconstruyamos Israel, haciéndolo más fuerte, más grande y mejor que nunca».

El extenso discurso del presidente incluyó expresiones de agradecimiento a numerosas personas, pero se centró especialmente en Netanyahu, elogiando su patriotismo y declarando que «su colaboración hizo mucho para que este día fuera posible».

«No es la persona más fácil de tratar. Pero eso es lo que lo hace grande», expresó Trump sobre Netanyahu. Más tarde, tras elogiar a Yair Lapid como «un hombre amable», le dijo a Netanyahu: «Ahora puedes ser un poco más amable porque ya no estás en guerra, Bibi».

De hecho, Netanyahu no ha declarado formalmente el fin de la guerra, pero Trump ha dicho repetidamente en los últimos días —incluso en respuesta a una pregunta durante su vuelo y de nuevo a un periodista en la Knéset— que «la guerra ha terminado».

A los países de la región «les gusta mucho más Israel hoy que hace cinco semanas», dijo Trump, probablemente refiriéndose al ataque israelí contra los líderes de Hamás en Doha.

“Han regresado con fuerza porque la situación se estaba poniendo un poco fea en el mundo, y al final el mundo gana”, dijo. Además, elogió a Israel por hacer tanto por un país tan pequeño. “El mundo vuelve a amar a Israel”.

Trump prometió ayudar a reconstruir Gaza e instó a los palestinos a “abandonar para siempre el camino del terror y la violencia”.

“Después de tremendo dolor, muerte y penurias”, dijo, “ahora es el momento de concentrarse en fortalecer a su pueblo en lugar de intentar derribar a Israel”.

Trump incluso tuvo un gesto hacia Irán, donde bombardeó tres instalaciones nucleares durante la breve guerra del país con Israel a principios de este año, al decir que “la mano de la amistad y la cooperación siempre está abierta”.

“Solo queremos vivir en paz”, dijo. “No queremos ninguna amenaza inminente sobre nuestras cabezas”.

Añadió que sería fantástico que se pudiera llegar a un acuerdo de paz entre Irán e Israel. “¿Les gustaría? ¿No sería estupendo?”, le preguntó a Netanyahu. «Porque creo que quieren. Creo que están cansados».

Trump dijo que Irán no está reiniciando su programa nuclear. «Lo último que quieren es volver a cavar hoyos en montañas que acaban de ser destruidas. Quieren sobrevivir, ¿de acuerdo?».

Fuente: Times of Israel