Pedro Sánchez fue excluido de la reunión clave de los líderes mundiales en Egipto

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente español, Pedro Sánchez, fue excluido de la cumbre clave organizada en Sharm el-Sheij, Egipto, para abordar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

El veto del líder a este encuentro puso de manifiesto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los principales actores internacionales no lo consideran una pieza clave para implementar el plan de paz en Medio Oriente.

El cónclave selecto, celebrado al margen de la cumbre oficial, reunió a un puñado de mandatarios con influencia real en la aplicación y supervisión del acuerdo.

Los invitados que asistieron a la reunión fueron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el primer ministro de Canadá Mark Carney; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el rey Abdalá II de Jordania, el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan; y el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi.

La cumbre de Sharm el-Sheij se celebró tras la liberación de los últimos 20 rehenes con vida secuestrados por Hamás. Durante la jornada se rubricó el plan de paz que contempla la desmilitarización de Gaza, el desarme de Hamás, la instauración de un gobierno interino y la supervisión internacional del proceso.

Sánchez afirmó hoy que “la paz no puede significar olvido, no puede significar impunidad”, durante una entrevista con la Cadena Ser.

“Aquellos que fueron actores clave en el genocidio perpetrado en Gaza deben responder ante la justicia, no puede haber impunidad”, añadió cuando se le preguntó sobre la posibilidad de procesos judiciales contra el primer ministro Benjamín Netanyahu.