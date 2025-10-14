El Foro de Familias de Rehenes realizará una reunión de emergencia tras el incumplimiento de Hamás de la entrega de los cuerpos

Itongadol/Agencia AJN.- El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos anunció que realizará una reunión de emergencia esta noche tras el incumplimiento de Hamás de la entrega de los cuerpos de los 24 secuestrados fallecidos.

“Ambas partes deben respetar el acuerdo; su incumplimiento y la negativa de Hamás a devolver a los rehenes deben dar lugar a la suspensión de la aplicación del acuerdo por parte del gobierno israelí y los mediadores”, declaró el Foro.

El Foro criticó al gobierno israelí y afirmó que su “intento de eludir su responsabilidad inmediata por el regreso de los 24 rehenes [muertos], tras el regreso de 20 rehenes [vivos] ayer, será un clamor para el pueblo israelí durante generaciones”.

“Quienquiera que retire las banderas y la insignia de la solapa, quienquiera que niegue su responsabilidad con un aplauso atronador, traiciona los valores de la moral judía y viola el acuerdo firmado”, afirmó el Foro, aparentemente refiriéndose al presidente de la Knéset (Parlamento), Amir Ohana, quien ayer se quitó la insignia (cinta amararilla) que portaba al presentar al presidente estadounidense, Donald Trump, en la Knéset, y dijo que había ordenado la retirada de las fotos de los cautivos del pleno.

🇺🇸🇮🇱 Knesset Speaker Amir Ohana removes his yellow hostage pin before introducing @POTUS Donald J. Trump. “Thousands of years from now, the Jewish people will remember you.” pic.twitter.com/y0wQLqbMYK — RJC (@RJC) October 13, 2025

También hubo informes de que la ministra de Transporte israelí, Miri Regev, ordenó a los trabajadores retirar las banderas y los carteles de rehenes en las rutas.

“Lamentablemente, estamos presenciando un intento de eliminar a los rehenes de la agenda y las fotos de los rehenes de la agenda pública. Por favor, la lucha aún no ha terminado. Veinticuatro de nuestros hermanos y hermanas siguen retenidos por Hamás”, afirmó el Foro.