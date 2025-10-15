Hamás devuelve los cuerpos de los rehenes Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levy

Itongadol.- El miércoles por la mañana, representantes militares notificaron a las familias de tres rehenes israelíes que Hamás había devuelto los cuerpos de sus seres queridos a Israel la noche anterior, incluyendo uno cuya muerte no había sido confirmada por Israel hasta la fecha. Un cuarto cuerpo transferido a Israel por el grupo terrorista pertenecía a un palestino no identificado, según las autoridades israelíes.

Las familias del sargento Tamir Nimrodi , de 18 años, Uriel Baruch , de 35, y Eitan Levy , de 53, fueron notificadas de que sus cuerpos habían sido devueltos e identificados en el instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

Los cuatro cadáveres entregados por Hamás a la Cruz Roja el martes por la noche en la ciudad de Gaza, y luego transferidos al ejército israelí, no habían sido identificados por el grupo terrorista.

La entrega se produjo después de que Israel acusara a Hamás de violar el alto el fuego recientemente implementado al retener los cuerpos de los rehenes fallecidos. Hamás liberó a los últimos 20 rehenes vivos el lunes, así como los cuerpos de cuatro cautivos fallecidos. Según los términos del alto el fuego, los 28 cautivos fallecidos debían ser devueltos.

Tras devolver el martes los restos de tres cautivos, el grupo terrorista aún conserva los cuerpos de 21 rehenes muertos.

“El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Baruch, Nimrodi y Levy, y de todas las familias de los rehenes caídos”, dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Hamás “está obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y devolver [los cuerpos restantes] como parte de la implementación del acuerdo”.

«No haremos concesiones en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que recuperemos a todos los rehenes caídos, a cada uno de ellos», prometió la PMO.

Tras finalizar los exámenes en Abu Kabir, las FDI declararon que el cuarto cuerpo devuelto por Hamás no pertenecía a ninguno de los rehenes. Se determinó que pertenecía a un palestino.

“Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos”, añadió el ejército israelí.

A principios de este año, Hamás entregó a Israel el cuerpo que, según afirmó, pertenecía a la rehén asesinada Shiri Bibas, quien pronto fue identificada como una mujer palestina. Los restos de Bibas fueron posteriormente entregados a Israel.

Hamás ha informado a los mediadores que transferirá cuatro cuerpos más de rehenes fallecidos a Israel el miércoles, dijeron el martes a The Times of Israel un diplomático de Oriente Medio y una segunda fuente familiarizada con el asunto.

El acuerdo estipulaba que Hamás devolvería a los 48 rehenes, vivos y muertos, en un plazo de 72 horas desde su entrada en vigor, plazo que comenzó el viernes. Sin embargo, existía la posibilidad de que se retrasara la localización de los cuerpos de los rehenes muertos en la Franja devastada por la guerra.

Ahora están resurgiendo disputas que recuerdan a ceses del fuego anteriores, a medida que pequeños grupos de rehenes fallecidos son entregados en fases en medio del temor de que el acuerdo pueda colapsar.

Israel ha afirmado que Hamás está incumpliendo el acuerdo al retrasar el regreso de los cautivos muertos. Y las familias de los retenidos en Gaza se han quejado de que las celebraciones israelíes son prematuras, dado que los terroristas que perpetraron el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra aún mantienen rehenes.

Tamir Nimrodi

Nimrodi, que se desempeñó como suboficial del Cuerpo de Educación en la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en la Administración de Coordinación y Enlace de los Territorios de la Franja de Gaza, fue uno de los dos rehenes cuyo destino se desconocía hasta que sus cuerpos fueron devueltos a Israel.

Fue visto con vida junto a sus amigos, el sargento Ron Sherman y el cabo Nik Beizer, en un video de su secuestro en su base cerca del cruce de Erez, pero las FDI no confirmaron su muerte hasta que su cuerpo fue identificado el miércoles por la mañana.

“Después de dos años de incertidumbre tortuosa pero esperanzadora, recibimos la difícil noticia de la identificación de nuestro querido Tamir”, dijeron sus familiares en un comunicado el miércoles, añadiendo que estaban “dolientes, pero no abandonaremos ni por un momento a las familias de los rehenes hasta el regreso del último rehén”.

«Este es el momento que tanto temíamos, el momento que me negué a creer que llegaría», dijo el padre de Tamir, Alon Nimrodi, al canal de noticias 12 en una entrevista el miércoles.

“Todo el tiempo dije que si había un 0,01% de posibilidades, quemaría el mundo para que Tamir volviera a casa sano y salvo, pero desafortunadamente, recibimos la noticia esta mañana”.

Cuando se le preguntó si sintió algún alivio por la noticia definitiva del destino de su hijo, Alon dijo que sentían un alivio terrible por haber recibido el cuerpo de Tamir.

En declaraciones contradictorias, la familia de Nimrodi dijo que Tamir fue «asesinado durante el cautiverio de Hamas», pero el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, un grupo que representa a las familias de la mayoría de los rehenes, dijo que había muerto en un ataque aéreo de las FDI durante la guerra en la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que evaluaron que Nimrodi murió en cautiverio al comienzo de la guerra. «Las conclusiones finales se formularán tras completar el examen de las circunstancias de la muerte» en Abu Kabir, indicó el ejército.

“Tamir Nimrodi había cumplido 10 meses de servicio militar antes de ser secuestrado y llevado a Gaza”, escribió el Foro en un comunicado el miércoles. “Durante su servicio, sintió que había encontrado su propósito y se había entrevistado para el entrenamiento de oficiales tan solo una semana antes de ser tomado como rehén. Sus amigos y familiares dicen que era un hombre sociable y cariñoso. Tamir no debía estar en la base el 7 de octubre, pero se ofreció como voluntario para quedarse ese fin de semana (que coincidió con Simjat Torá) para que sus amigos pudieran celebrar la festividad en casa con sus familias”.

El foro afirmó que poco después de su secuestro, se encontró en su habitación una nota escrita por Tamir que decía: «Ayuda a la mayor cantidad de gente posible, crea un círculo social cercano y no lastimes a nadie».

Le sobreviven sus padres, Cherut y Alon, y sus hermanas Amit y Mika.

El funeral de Tamir se llevará a cabo el jueves a la 1 p.m. en el cementerio militar de Kfar Saba, y Alon pidió que «todas las personas a las que Tamir conmovió un poco vengan a presentar sus últimos respetos a mi héroe».

Uriel Baruc

Baruch, según la inteligencia de las FDI, fue asesinado por Hamás el 7 de octubre de 2023, cerca de la comunidad fronteriza de Mefalsim, después de huir del festival de música Nova cerca de Re’im, y su cuerpo fue secuestrado a Gaza.

Baruch asistió al festival Nova con su amigo, Michael Yoav, quien fue visto muerto a tiros en un video del ataque, pero el destino de Baruch no estaba claro ya que se lo podía ver tendido en el suelo cerca en las imágenes.

Pero en marzo del año pasado, las Fuerzas de Defensa de Israel notificaron a la familia que tenían información de que Baruch había sido asesinado durante el ataque y que su cuerpo había sido trasladado a Gaza. La familia guardó shivá, el período de luto de una semana, pero no celebró un funeral.

Le sobreviven su esposa Racheli; sus hijos, Shalev, de 10 años, y Ofek, de 6; sus padres, Naomi y Amir; y tres hermanos, Roee, Idan y Ohad.

La familia de Baruch dijo que una ceremonia conmemorativa que había sido planeada antes de que regresara su cuerpo se llevaría a cabo a las 6 p.m. del miércoles por la noche y que los detalles de su entierro se anunciarían más tarde.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo que su familia y amigos lo describieron como «un hombre feliz que amaba la vida y los viajes».

Siempre estaba rodeado de amigos. Ayudaba a cualquiera que estuviera en apuros, y su lema era: «Vive como si no hubiera un mañana», añadió el foro.

“Uriel, mi amado hermano, nuestro corazón ha regresado”, escribió Idan en Instagram tras el anuncio de su identificación.

La cuñada de Uriel, Rikki Baruch, dijo a Channel 12 News el miércoles por la mañana que la familia tenía emociones complejas.

“Es un cierre, pero hay un dolor muy profundo”, dijo. “Todo está saliendo a la superficie, las emociones difíciles del 7 de octubre se intensifican. No es lo que deseábamos, pero hay un cierre y paz. Ahora podemos empezar a pensar en la rehabilitación de la familia y los niños”.

Agregó que los hijos de Uriel estaban en terapia y que no sabía cuál era exactamente su estado emocional.

“Están rodeados de profesionales que les explican la complicada situación y que ha llegado a un final seguro”.

Eitan Levy

Levy, un taxista, fue secuestrado después de dejar a un pasajero en el kibutz Be’eri en la mañana del 7 de octubre de 2023. Mientras se alejaba del kibutz, se topó con una emboscada de Hamás cerca de Mefalsim y fue asesinado y secuestrado.

La familia tardó 40 días en recibir la confirmación de que estaba cautivo en Gaza y, en diciembre de 2023, les dijeron que había sido asesinado antes de ser llevado a Gaza.

En agosto de 2024, su familia accedió a publicar imágenes gráficas del cuerpo de Levy siendo conducido por las calles de Gaza y siendo pateado y pisoteado por los habitantes de Gaza.

Después de que se confirmó su muerte, la familia de Eitan celebró un servicio conmemorativo y practicó shiva, el período de luto de una semana, pero no pudo celebrar un funeral.

Le sobreviven su hijo Shahar, su prometida Shir y su hermana Sigi.

Levy también actuó como figura paterna para las tres hijas que su ex esposa, Aviva, tuvo con su esposa, Chen: Sunny, River y Reef.

Eitan y Aviva se casaron en 1999 y Shahar nació en 2001. Cuando él tenía siete años, la pareja se divorció, y varios años después, Aviva se casó con Chen y tuvieron tres hijos. Eitan era una parte integral de la familia, decían, pasando casi todas las mañanas después del turno de noche conduciendo su taxi y cenando juntos los viernes por la noche todos los fines de semana.

El foro indicó que los amigos y familiares de Levy lo describieron como «un hombre de familia cálido y cariñoso que siempre preocupó por quienes lo rodeaban antes que por sí mismo. Era un hombre responsable y dedicado a cada lugar que visitaba, y todos hablaban de su gran corazón. Sus mayores amores eran su único hijo, Shahar, y sus dos perros».

Su hijo, Shahar, contó a la revista Laisha que su padre «era muy familiar y muy feliz. No llevaba una vida sencilla, pero incluso cuando tenía momentos tristes, no nos dejaba sentirlos. Siempre que venía a visitarnos, y venía mucho, era una alegría».