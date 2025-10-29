Las Fuerzas de Defensa de Israel detallan los objetivos de sus ataques en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) precisaron los comandantes de Hamás que fueron atacados en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, en respuesta a las violaciones del grupo terrorista al acuerdo de cese al fuego vigente.

Según el ejército, entre los fallecidos confirmados se encuentran varios terroristas que participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó una ofensiva masiva contra civiles y objetivos israelíes, marcando uno de los episodios más letales del conflicto reciente.

Las FDI explicaron que sus ataques estaban dirigidos específicamente a decenas de operativos, incluidos dos comandantes a nivel de batallón, dos subcomandantes de batallón y 16 comandantes de compañía pertenecientes a Hamás y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza. El objetivo, señalaron, era neutralizar estructuras de mando responsables de planificar y ejecutar operaciones contra civiles y fuerzas israelíes.

El ejército destacó que estas operaciones forman parte de un esfuerzo continuo para garantizar que cualquier intento de violar el cese al fuego sea rápidamente contrarrestado, buscando reducir la capacidad de Hamás de llevar a cabo ataques coordinados en el futuro.

Las FDI subrayaron que actúan con precisión para minimizar daños colaterales, aunque advirtieron que Hamás sigue operando desde áreas densamente pobladas, lo que representa un riesgo constante para los civiles en Gaza.