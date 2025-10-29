Inicio MEDIO ORIENTE Las Fuerzas de Defensa de Israel detallan los objetivos de sus ataques en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel detallan los objetivos de sus ataques en Gaza

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) precisaron los comandantes de Hamás que fueron atacados en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, en respuesta a las violaciones del grupo terrorista al acuerdo de cese al fuego vigente.

Según el ejército, entre los fallecidos confirmados se encuentran varios terroristas que participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó una ofensiva masiva contra civiles y objetivos israelíes, marcando uno de los episodios más letales del conflicto reciente.

Las FDI explicaron que sus ataques estaban dirigidos específicamente a decenas de operativos, incluidos dos comandantes a nivel de batallón, dos subcomandantes de batallón y 16 comandantes de compañía pertenecientes a Hamás y otros grupos terroristas en la Franja de Gaza. El objetivo, señalaron, era neutralizar estructuras de mando responsables de planificar y ejecutar operaciones contra civiles y fuerzas israelíes.

El ejército destacó que estas operaciones forman parte de un esfuerzo continuo para garantizar que cualquier intento de violar el cese al fuego sea rápidamente contrarrestado, buscando reducir la capacidad de Hamás de llevar a cabo ataques coordinados en el futuro.

Las FDI subrayaron que actúan con precisión para minimizar daños colaterales, aunque advirtieron que Hamás sigue operando desde áreas densamente pobladas, lo que representa un riesgo constante para los civiles en Gaza.

También te puede interesar

El ejército libanés devuelve armas a Hezbollah: el...

Líder druso del sur de Siria, en un...

Las Fuerzas de Defensa de Israel anuncian: se...

Hamas niega su implicación en el ataque de...

En la Plaza de los Rehenes, el rehen...

Medios palestinos reportan nueve muertos en los ataques...

Israel amplía su zona de control en Gaza...

Israel Katz advierte que Hamás “pagará con creces”...

Hamás pospone la devolución del cuerpo de un...

Terroristas palestinos dispararon contra soldados israelíes al sur...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más