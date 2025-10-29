La escuela Bialik-Devoto celebró sus 100 años con un gran evento

Itongadol.- Bialik-Devoto celebró ayer sus 100 años con un gran evento en el Auditorio Belgrano, donde participaron alumnos, ex alumnos, ex presidentes de la escuela y autoridades de las principales instituciones de la comunidad judía argentina.

“Llegamos con mucho vigor a estos 100 años y la verdad que tenemos con muchos proyectos a futuro”, destacó el presidente de Bialik-Devoto, Damián Hanono, en diálogo con ItonGadol.

Previo a que comience el evento y los shows musicales, Hanono hizo entrega de varios reconocimientos.

El presidente de la DAIA hizo entrega de una placa a la directora Julieta Galant y al director comunitario, el rabino Nicolás Reck.

“A partir del 8 de octubre vimos el increíble renacimiento del antisemitismo en el mundo y en Argentina. Santiago Bilinkis, especialista en redes sociales, inteligencia artificial y comunicación, contaba que los discursos de odio se viralizan y es un negocio para las redes sociales. Sin embargo, nuestro mensaje de defensa de nuestro pueblo y de nuestros valores circula de manera endógena, entre nosotros, y es difícil pasar esa barrera. Pero hay personas superimportantes y valiosas que tienen capacidad de llegar más allá de lo que es nuestra comunidad. Así que queríamos entregar un reconocimiento a esas personas que nos defienden y alzan la voz en nombre de todos nosotros. El primer reconocimiento es a alguien de la casa. Tuve el honor de sucederlo como presidente de Bialik, y es actualmente el presidente de DAIA, Mauro Berenstein”.

Luego de recibir el reconocimiento, Berenstein afirmó: “Sabemos lo que representan 100 años para una institución, Bialik es una comunidad, ser una comunidad es ser una familia, y ser una familia es poder contar entre todos. Desde la DAIA queremos reconocer los 100 años de Bialik y agradecerles a todos los que hacen que esto sea posible”.

Luego, Hanono destacó la presencia del periodista Hernán Feler, quien “alzó la voz con toda su fuerza y con una capacidad para decirlo realmente admirable en ocasión del 7 de octubre y por el secuestro de su tía. Su tía, gracias a Dios, volvió a casa, pero él no bajó la voz, todo lo contrario. Y la verdad que utilizó un micrófono muy poderoso, como son las transmisiones de fútbol, las más importantes, con la posibilidad de llegar a chicos, a jóvenes y también con mucha valentía, porque uno no sabe quién está escuchando del otro lado. Así que, por eso, porque también ha dado charlas nuestro Shule, en nuestro templo y en muchas comunidades transmitiendo este mensaje, enseñando lo que es el antisemitismo y luchando contra él, es que queremos darle este reconocimiento”.

Por su parte, Feler expresó: “Mis tres hijos egresaron de aquí, pasamos momentos muy lindos. Soy muy agradecido a la educación que les dieron a mis hijos. Gracias a todos los que están aquí. Gracias por este reconocimiento, lo valoro mucho y sigamos alzando la voz. No nos cansemos nunca, todavía faltan cuerpos por volver y tenemos que seguir defendiéndonos entre nosotros. Primero nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Sigamos alzando la voz y que disfruten de esta noche. Felicidades por los 100 años”.

Más tarde, Hanono entregó otro reconocimiento al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. “Para nosotros es mucho más que un embajador, es un amigo de la comunidad de Bialik. En Bialik estuvo muchas veces dando charlas a los chicos, en el templo, y así en todas las comunidades, en todos los eventos y en todas las situaciones donde el judaísmo está presente”, expresó.

Asimismo, el embajador destacó: “Es un honor estar aquí con todos ustedes, que siguen un trabajo tan importante de esta educación judía tan buena, para que siempre un niño israelí y un niño argentino crezcan sabiendo que somos de un mismo pueblo, los mimos hermanos”.

Finalmente, Hanono entregó un reconocimiento al periodista David Kavlin, que ofició como conductor del evento.

Por último, la directora de Bialik, Julieta Galant, afirmó a ItonGadol: “No siempre se cumplen 100 años. Estamos sumamente emocionados de haber llegado hasta aquí, y sobre todo, de tener proyectos de futuro. Este año lo tomamos como el año del centenario. Trabajamos con los chicos en contenidos relacionados a los 100 años de historia, tanto de Israel como de Argentina”.

En el acto también se hizo la presentación de un libro editado especialmente por el centenario, que quedará como un recuerdo para atesorar.