Las Fuerzas de Defensa de Israel derribaron un edificio utilizado por Hamás en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este sábado que atacaron un edificio de gran altura en la ciudad de Gaza, donde Hamas había establecido infraestructura militar para planificar y ejecutar ataques contra tropas israelíes.

Según el comunicado militar, la estructura era utilizada como centro operativo del grupo terrorista y formaba parte de la red de apoyo a las ofensivas contra las FDI en la zona.

De manera paralela, el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, reiteró una orden de evacuación instando a la población civil a trasladarse hacia el sur de la Franja. De acuerdo con sus estimaciones, más de 250.000 personas ya habrían abandonado la ciudad.

Las FDI han emitido múltiples advertencias en las últimas semanas, señalando que la permanencia en Gaza City implica un alto riesgo debido a la inminencia de una ofensiva terrestre. El martes pasado, Israel lanzó su mayor orden de evacuación hasta ahora, que abarcó a la totalidad de la ciudad y no solo sectores puntuales como en ocasiones anteriores.

En paralelo a estas órdenes, las FDI han intensificado los ataques a edificios de gran altura en el área metropolitana de Gaza. A comienzos de septiembre, tres torres fueron destruidas tras alertar previamente a los residentes de la necesidad de evacuar.

Israel sostiene que Hamas y otros grupos utilizan estas estructuras como puntos de observación para monitorear el movimiento de las tropas israelíes y coordinar emboscadas. Sin embargo, analistas consideran que la demolición de edificios también busca acelerar el desplazamiento de civiles hacia el sur, como parte de la estrategia de despejar Gaza City antes de una ofensiva a gran escala.