Informe: Egipto reaviva la propuesta de crear una fuerza árabe al estilo de la OTAN para proteger a los países de ataques

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Egipto está intentando relanzar una vieja propuesta para la creación de una fuerza militar árabe conjunta, con un modelo similar al de la OTAN, destinada a proteger a los países de la región frente a ataques externos. Así lo informó el diario libanés Al-Akhbar, citando a un funcionario egipcio bajo condición de anonimato.

La idea de una fuerza árabe común surgió hace unos nueve años, pero no prosperó en aquel momento por divisiones internas en la Liga Árabe y la falta de consenso sobre quién debía liderar el proyecto. Sin embargo, el ataque israelí contra dirigentes de Hamas en Qatar habría otorgado un nuevo impulso a la iniciativa, de acuerdo con el reporte.

Egipto estaría dispuesto a aportar unos 20.000 efectivos propios a esta fuerza y trabaja en un mecanismo para definir bajo qué condiciones sería activada. Según la fuente citada, el objetivo es que el diseño del cuerpo militar respete “el equilibrio político y regional” y que cuente con la participación de países del Magreb, como Marruecos y Argelia, tanto en efectivos como en mandos.

El plan contempla también una estructura de liderazgo compartida: El Cairo aspira a conservar el primer puesto de mando, mientras que el segundo sería asignado a Arabia Saudita o a uno de los Estados del Golfo.

Aunque Egipto busca obtener apoyos, los analistas señalan que la iniciativa enfrenta serios desafíos. Entre ellos, las diferencias históricas entre países árabes sobre sus relaciones con Irán e Israel, la rivalidad entre bloques regionales, y la dificultad de lograr financiación sostenida para una fuerza de estas dimensiones.

Además, no está claro hasta qué punto esta propuesta contaría con respaldo real dentro de la Liga Árabe, donde proyectos similares han fracasado en el pasado por falta de coordinación política y militar.

Fuente: The Times of Israel.

