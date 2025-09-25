La Fuerza Aérea de Israel ataca objetivos hutíes en Yemen

Itongadol.- La Fuerza Aérea de Israel ha llevado a cabo ataques en Sanaa, la capital de Yemen controlada por los hutíes, según reportes de medios locales. Los ataques se producen en respuesta a los repetidos ataques de los hutíes contra territorio israelí, incluyendo un dron que impactó ayer en la ciudad de Eilat, hiriendo a unas 20 personas, de las cuales dos se encuentran en estado grave.

Fuentes militares israelíes señalaron que estas operaciones buscan neutralizar amenazas potenciales y disuadir nuevos ataques desde Yemen. La escalada se da en un contexto de tensión creciente en la región, donde los hutíes han intensificado sus acciones contra Israel, utilizando drones y proyectiles en distintas incursiones recientes.

Las autoridades yemeníes aún no han emitido un comunicado oficial sobre los ataques, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de que los enfrentamientos se amplíen más allá de la frontera israelí.

Los ataques también ocurren mientras el líder hutí, Abdul-Malik al-Houthi, pronuncia su discurso semanal.

Noticia en desarrollo…