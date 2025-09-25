Inicio MEDIO ORIENTE La Fuerza Aérea de Israel ataca objetivos hutíes en Yemen

La Fuerza Aérea de Israel ataca objetivos hutíes en Yemen

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- La Fuerza Aérea de Israel ha llevado a cabo ataques en Sanaa, la capital de Yemen controlada por los hutíes, según reportes de medios locales. Los ataques se producen en respuesta a los repetidos ataques de los hutíes contra territorio israelí, incluyendo un dron que impactó ayer en la ciudad de Eilat, hiriendo a unas 20 personas, de las cuales dos se encuentran en estado grave.

Fuentes militares israelíes señalaron que estas operaciones buscan neutralizar amenazas potenciales y disuadir nuevos ataques desde Yemen. La escalada se da en un contexto de tensión creciente en la región, donde los hutíes han intensificado sus acciones contra Israel, utilizando drones y proyectiles en distintas incursiones recientes.

Las autoridades yemeníes aún no han emitido un comunicado oficial sobre los ataques, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de que los enfrentamientos se amplíen más allá de la frontera israelí.

Los ataques también ocurren mientras el líder hutí, Abdul-Malik al-Houthi, pronuncia su discurso semanal.

Noticia en desarrollo…

También te puede interesar

En discurso virtual ante la ONU, Abbas condenó...

Ministro de Defensa de Israel: ‘‘Asestamos un golpe...

Ciudadano israelí-estadounidense acusado de espionaje para Irán

El próximo 7 de octubre se cumplirán dos...

Israel anunció que alrededor de 700.000 palestinos evacuaron...

Militares de Hamás intentan lanzar un misil contra...

La Fuerza Aérea de Israel ataca 170 objetivos...

Presidente de Líbano exigió ante la ONU «el...

El presidente sirio instó a Israel a alcanzar...

Imágenes de las FDI muestran a terroristas de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más