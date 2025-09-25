Lluvias récord al norte de Israel: se registró la mayor precipitación en septiembre en 93 años

Itongadol.- Más de 100 milímetros de lluvia cayeron entre la noche del miércoles y la mañana del jueves en la ciudad costera septentrional israelí de Nahariya -multiplicando por 83 su promedio mensual-, estableciendo un nuevo récord de precipitaciones en un solo día durante septiembre en el Estado judío.

El récord anterior se había establecido en la zona de Gush Etzion, cerca de Jerusalem, cuando se registraron 95,7 milímetros el 12 de septiembre de 1932.

La lluvia, que provocó problemas en los drenajes y generó inundaciones, fue más intensa a lo largo de la llanura costera norte del país, la región del Carmelo y la Galilea Occidental.

Durante el día, se pronosticaba que las temperaturas descenderían a valores inferiores al promedio para la estación. Además, se esperaba que la lluvia se debilitara durante el día y cesara hacia la tarde.

El Servicio Meteorológico de Israel (IMS, por sus siglas en inglés), por su parte, advirtió sobre un mar agitado y peligroso para sumergirse, con olas que alcanzaban hasta dos metros en algunas zonas del país.

Asimismo, el IMS detalló que se esperaban tormentas eléctricas, rayos y vientos fuertes en el norte de Israel y en el norte y noreste de Samaria, en Cisjordania, durante las primeras horas de la tarde.

Sin embargo, en el desierto de Judea meridional, la zona del mar Muerto y el Aravá septentrional, el pronóstico apuntaba a altas temperaturas durante la tarde.

El municipio de Haifa, ubicado al norte de Israel, prohibió el baño en el mar debido al agua contaminada por la escorrentía, que suele acabar en las playas tras las primeras lluvias de la temporada.

Al ser consultado sobre si unas lluvias tempranas como estas —probablemente seguidas de más calor— podrían influir en la floración de las flores silvestres este año, el botánico Yuval Sapir, de la Universidad de Tel Aviv y director del jardín botánico universitario, explicó a The Times of Israel que las lluvias en septiembre no son tan inusuales.

Sapir agregó que las primeras lluvias no siempre estimulan la germinación, remarcando que cuando la precipitación es muy intensa pero de corta duración, el suelo no logra absorberla en su totalidad, y en cualquier caso, solo una parte del país experimentó lluvias abundantes.