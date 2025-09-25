Ciudadano israelí-estadounidense acusado de espionaje para Irán

Itongadol.- Yaakov Perl, un ciudadano israelí-estadounidense de 49 años que vivió varios años en Marruecos, será acusado en los próximos días por espionaje a favor de Irán, según informaron las autoridades israelíes. Perl habría fotografiado distintos sitios en Israel y proporcionado información sobre altos funcionarios israelíes a operativos iraníes, incluyendo al ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y al ex jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi.

El entonces jefe de Estado Mayor saliente de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi.

Investigadores indicaron que Perl intentó previamente solicitar asilo político en Teherán, pero fue rechazado, tras lo cual comenzó a publicar artículos anti-sionistas, incluyendo elogios al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. En enero de 2025, tras el funeral del secretario general de Hezbolá, publicó un artículo de apoyo, momento en el cual un operativo iraní lo contactó y le propuso cooperación. Perl aceptó y trató de reclutar personas dentro y fuera de Israel para ayudar en tareas de inteligencia iraní; al fracasar, decidió viajar personalmente a Israel, renovó su pasaporte y entró al país en julio de 2025.

Tras su llegada, comenzó a ejecutar diversas misiones de recolección de inteligencia bajo dirección iraní, fotografiando calles, edificios y sitios estratégicos, y transmitiendo información sobre figuras públicas y ciudadanos israelíes. Según las autoridades, recibió pagos en criptomonedas por sus actividades y era plenamente consciente de que trabajaba para Irán, comprendiendo que sus acciones representaban una amenaza para la seguridad de Israel.

Perl fue arrestado a comienzos de este mes por la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) y la unidad de investigaciones de crimen internacional Lahav 433 de la policía israelí. En un comunicado conjunto, las agencias destacaron: “Este es un caso particularmente grave, que pone de relieve los esfuerzos continuos de Irán para reclutar ciudadanos israelíes, tanto dentro como fuera del país, para la recopilación de inteligencia y el terrorismo. Los cargos contra Perl representan delitos extremadamente graves, especialmente en un momento en que Israel se encuentra en conflicto en múltiples frentes.”

Se espera que la acusación formal sea presentada próximamente ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv. Las agencias de seguridad afirmaron que continuarán trabajando para identificar y frustrar actos de espionaje y terrorismo, tanto dentro como fuera de Israel, y perseguirán a todos los involucrados con el máximo rigor de la ley.