Eslovenia declara persona ‘non grata’ a Netanyahu y prohíbe su entrada en el país

Itongadol.- Eslovenia anunció este jueves que prohibirá al primer ministro Benjamin Netanyahu ingresar a su territorio. En el pasado, el país había tomado medidas similares contra el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir.

Miembro de la Unión Europea, Eslovenia ha adoptado una postura crítica hacia Israel desde el inicio de la guerra “Espadas de Hierro”. Este año, el país reconoció al Estado de Palestina, declaró un embargo de armas contra Israel y prohibió la exportación de productos provenientes de fábricas situadas en Cisjordania.

Tras la decisión de reconocer al Estado palestino, el primer ministro esloveno, Robert Golob, declaró: “Las atrocidades que presenciamos diariamente en Gaza son insoportables y deben terminar. Todas las acciones de este gobierno, incluida la decisión de hoy de iniciar el proceso de reconocimiento de Palestina, tienen precisamente ese objetivo: poner fin a las atrocidades en Gaza lo antes posible”.

La secretaria de Estado de Exteriores Neva Grasic ha justificado esta medida por el procedimiento abierto contra Netanyahu ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad y ha recordado que una comisión independiente de la ONU ya ha catalogado como genocidio los abusos israelíes en la Franja de Gaza.

Grasic ha explicado que, con esta decisión, el Gobierno quiere enviar «un mensaje claro» a las autoridades israelíes, para que asuman que Eslovenia espera de su parte un respeto a las decisiones judiciales y al Derecho Internacional. «No es ninguna medida contra el pueblo israelí», ha esgrimido, según la televisión pública RTS.

El Ejecutivo esloveno ya había adoptado sanciones contra dirigentes israelíes y el año pasado formó parte de un grupo de países europeos, entre los que figuraba España, que reconoció formalmente el Estado palestino. Más de una docena de países han dado en la última semana este mismo paso, para un total de más de 150 en todo el mundo.