Ministro de Defensa de Israel: ‘‘Asestamos un golpe contundente a múltiples objetivos terroristas de los Hutíes en Yemen’’

Itongadol.- El ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, confirmó que la Fuerza Aérea Israelí (IAF) llevó a cabo este jueves ‘‘poderosos’’ ataques en Sanaa, la capital de Yemen, en un ‘‘golpe contundente a múltiples objetivos terroristas de los Hutíes’’.

‘‘Acabamos de asestar un golpe contundente a múltiples objetivos terroristas del grupo terrorista hutí en Sanaa como parte de la operación ‘Paquete en tránsito’’’, expresó Katz.

Además, el ministro de Defensa detalló que se atacaron ‘‘varios campamentos militares, incluyendo uno del Estado Mayor hutí’’.

‘‘Se eliminaron a decenas de operativos terroristas de los Hutíes y destruyeron reservas de vehículos aéreos no tripulados y armamento’’, agregó Katz, remarcando que, ‘‘como prometí ayer, quien nos ataque será atacado el doble’’.

La operación se produce en respuesta a los repetidos ataques de los Hutíes contra territorio israelí, incluyendo un dron que impactó este miércoles en la ciudad meridional de Eilat, hiriendo a unas 20 personas, de las cuales dos se encuentran en estado grave.

Fuentes militares israelíes señalaron que estas operaciones buscan neutralizar amenazas potenciales y disuadir nuevos ataques desde Yemen.

En ese contexto, la escalada se da en un momento de tensión creciente en la región, donde los Hutíes intensificaron sus acciones contra el Estado judío, utilizando drones y proyectiles en distintas incursiones recientes.

Las autoridades yemeníes, por su parte, no emitieron un comunicado oficial sobre los ataques hasta el momento, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la posibilidad de que los enfrentamientos se amplíen más allá de la frontera israelí.

Los ataques también ocurren mientras el líder hutí, Abdul-Malik al-Houthi, pronuncia su discurso semanal.

Según fuentes militares israelíes, el ataque en Yemen fue realizado de manera conjunta por la IAF y la Marina.