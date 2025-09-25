En discurso virtual ante la ONU, Abbas condenó a Hamás por atacar civiles el 7 de octubre y acusó a Israel de “genocidio” en Gaza

Itongadol.- El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, inició su discurso virtual de este jueves ante la Asamblea General de la ONU (UNGA) señalando que lo hace en la víspera del segundo aniversario de la campaña de Israel de “genocidio, destrucción y hambre” en la Franja de Gaza, al tiempo que reiteró su condena al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“A pesar de todo lo que nuestro pueblo sufrió, rechazamos lo que Hamás llevó a cabo el siete de octubre. Estas acciones que apuntaron a civiles israelíes y los tomaron como rehenes… no representan al pueblo palestino, ni representan su justa lucha por la libertad y la independencia”, expresó Abbas, en una condena un poco más detallada que las que pronunció anteriormente, incluyendo la realizada el lunes en una conferencia sobre la solución de dos Estados.

Además, Abbas afirmó que la guerra causó la muerte y heridas a aproximadamente 220.000 palestinos, la mayoría mujeres, niños y ancianos, basándose en cifras del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, que no distingue entre civiles y combatientes.

A su vez, el mandatario palestino criticó la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluyendo la reciente aprobación del proyecto de asentamiento E1, que según él busca impedir los esfuerzos para establecer un Estado palestino viable y contiguo.

En ese sentido, Abbas hizo referencia a la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania.

“Queman hogares y campos, arrancan árboles y atacan aldeas, y atacan a civiles palestinos desarmados. De hecho, los matan a plena luz del día bajo la protección del ejército de ocupación israelí”, concluyó Abbas, uno de los pocos líderes mundiales autorizados a hablar de manera virtual.

El presidente de la AP no asistió presencialmente a la UNGA porque Estados Unidos emitió una prohibición de visas a decenas de altos funcionarios de la AP, entre ellos a Abbas, en respuesta a las decisiones de múltiples países occidentales de reconocer unilateralmente un Estado palestino.