Efemérides | Un día como hoy de 1944 nace el actor de origen judío Michael Douglas

Itongadol.- El 25 de septiembre de 1944 nació en New Brunswick, Nueva Jersey, el actor y productor estadounidense de origen judío Michael Douglas, hijo del legendario actor Kirk Douglas.

Michael celebra su cumpleaños número 81, consolidando una carrera que abarca más de cinco décadas en la industria del entretenimiento.

Desde su debut en la televisión y el cine durante los años 60, Douglas se destacó por papeles icónicos en películas como Wall Street, Romancing the Stone y Basic Instinct, ganándose elogios tanto del público como de la crítica.

A lo largo de su trayectoria, el actor recibió múltiples premios, incluyendo dos Oscar —uno como actor por Wall Street y otro como productor por One Flew Over the Cuckoo’s Nest— además de varios Globos de Oro.

Más allá de su carrera artística, Douglas se involucró en causas humanitarias y de salud pública, combinando su fama con un compromiso social que lo convirtió en una figura influyente dentro y fuera de Hollywood.

El actor recibió el «Premio Nóbel Judío» 2015.