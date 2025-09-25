Una empresa israelí recauda 200 millones de dólares mediante financiamiento de deuda

Itongadol.- La compañía de automatización financiera Tipalti consiguió el dinero apenas dos meses después de implementar un proceso de reorganización que incluyó despidos importantes.

La fintech israelí Tipalti anunció la finalización de un financiamiento de deuda por 200 millones de dólares con Hercules Capital, que proporcionará a la empresa flexibilidad financiera para continuar su crecimiento y desarrollo.

Los fondos se destinarán, entre otras cosas, a seguir invirtiendo en su plataforma de automatización financiera y capacidades de inteligencia artificial que la empresa israelí está desarrollando, con el objetivo de optimizar procesos de pagos, gestión de proveedores y adquisiciones.

A diferencia de una inversión de capital, se trata de una operación de deuda que no altera la estructura de propiedad de Tipalti y que no implica una nueva valoración.

La recaudación se produce apenas dos meses después de un importante proceso de reorganización en el que Tipalti despidió a decenas de empleados, incluidos unos 40 en Israel, como parte de un cambio estratégico en la estructura del sistema de ventas.

En esta reorganización, la empresa redujo el soporte a clientes pequeños que no se consideran rentables y se centró en empresas medianas que generan ingresos recurrentes significativos para la compañía.

El CEO de Tipalti, Amit Chen.

Tipalti reportó un crecimiento continuo en su actividad comercial, con ingresos recurrentes anuales (ARR) que superan los 200 millones de dólares, lo que indica que el volumen de pagos que procesa aumentó más de un 30 % en el último año, alcanzando alrededor de 75.000 millones de dólares.

Según la fintech israelí, estas cifras reflejan la creciente demanda de soluciones de automatización financiera en organizaciones globales.

Tipalti fue fundada en 2010 por el CEO Chen Amit y Oren Zeev, que actualmente se desempeña como presidente de la compañía y fue uno de sus primeros inversores.

La compañía, que desarrolló plataformas de automatización de pagos, gestión de compras y proveedores para empresas medianas que operan en mercados globales, ofrece soluciones para gestión de facturas, cumplimiento fiscal y pagos internacionales.

Con sede en California, Tipalti cuenta con un centro de desarrollo en Israel. En su momento más destacado, en 2021, recaudó 270 millones de dólares con una valoración de 8.300 millones de dólares, convirtiéndose en una de las fintech privadas más grandes de Israel.

Desde entonces, Tipalti amplió su portafolio de productos mediante adquisiciones de empresas como Approve y Statement, y actualmente atiende a más de 5.000 clientes, que realizan pagos a millones de proveedores en más de 200 países.

