A la luz de los éxitos de los hutíes al atacar nuevamente Eilat

Itongadol.- Compañeros en el sistema de seguridad, en las FDI y en la Fuerza Aérea: ¡así no se construye un muro!

Este artículo se escribió después de los recientes éxitos de los hutíes en Yemen al atacar nuevamente la zona de la ciudad de Eilat.

Aquí están los principios para derribar drones de todo tipo y tamaño:

1. Detección acústica además de la detección por radar.

a. Datos:

Los drones son difíciles de detectar con radar porque son pequeños y vuelan bajo, por debajo del haz del radar.

Sin embargo, todos los drones generan un ruido característico del motor y del rotor con el que vuelan.

b. Método de detección de cualquier dron:

1. Detectar el ruido que genera el dron mediante micrófonos.

2. Determinar la dirección y la velocidad del dron en el aire mediante triangulación, es decir, midiendo el ruido con micrófonos ubicados a cierta distancia entre sí.

Este método se utiliza en Ucrania, que enfrenta cientos de ataques con drones cada día. En Ucrania, se detectan drones incluso a 15 km de distancia, lo que permite una alerta de 5 a 10 minutos.

Se deben instalar micrófonos para proteger cualquier zona donde los drones representen un riesgo para los residentes y la propiedad.

2. Intercepción del dron después de ser detectado:

Recomendaciones:

a. Cañón láser tipo “Or Aitan”, recientemente presentado por la empresa Rafael y el Ministerio de Defensa.

No existe en el mundo un sistema más eficaz gracias a su rango de intercepción de varios kilómetros desde el objetivo y la velocidad de la luz, que permite derribar los drones inmediatamente después de ser detectados.

Permite derribar drones tanto a larga distancia como a distancias muy cortas, a diferencia de los misiles.

b. Drones pequeños, que se interceptan a corta distancia mediante colisión frontal, como si fueran drones hostiles.

Los dos sistemas mencionados son eficaces y no ponen en peligro al público, a diferencia de los misiles antimisiles y los cañones antiaéreos.

Amigos, acepten como un hecho que los ataques desde Yemen, y en el futuro desde otros lugares, continuarán, por lo que las recomendaciones anteriores son válidas para cualquier lugar, no solo para Eilat.