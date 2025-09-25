Exembajador israelí: El Cairo está desmantelando “en silencio” el anexo de seguridad del acuerdo de paz

Itongadol.- Círculos israelíes, especialmente en los ámbitos de seguridad y diplomacia, han publicado severas advertencias sobre lo que describen como intentos de Egipto de “reconfigurar la realidad militar” en la península del Sinaí, más allá de lo establecido en el anexo de seguridad del tratado de paz firmado entre ambos países en 1979.

Según observadores israelíes, este cambio en la postura egipcia es percibido como una amenaza estructural al equilibrio de seguridad que ha prevalecido durante más de cuatro décadas.

La disputa más destacada recientemente es la creciente presencia militar egipcia en el Sinaí, en áreas que deberían estar sujetas a estrictas limitaciones de armamento, según el anexo militar del tratado. Fuentes de seguridad israelíes confirman que El Cairo está imponiendo cada vez más una nueva realidad en el terreno sin recurrir a canales de coordinación oficiales, un paso sin precedentes desde la firma de la paz en 1979.

En este contexto, el diario Yediot Ahronot citó al exembajador israelí en El Cairo, David Govrin, quien expresó su preocupación de que lo que ocurre representa una “desintegración silenciosa” de las restricciones impuestas a la actividad militar egipcia en el Sinaí. Recordó que el anexo de seguridad, redactado tras las negociaciones de Camp David, dividió el Sinaí en tres zonas (A, B y C), con fuertes limitaciones sobre el tamaño y tipo de fuerzas egipcias, a cambio de una presencia militar israelí muy limitada en una pequeña zona llamada (D).

Según Govrin, El Cairo siempre consideró estas disposiciones como una “violación de la soberanía nacional” y, durante décadas, buscó modificarlas o eludirlas en la práctica sobre el terreno, en lugar de a través de canales legales o diplomáticos.

¿Quieres que te prepare un resumen visual tipo mapa de las zonas A, B, C y D del Sinaí para entender mejor las restricciones militares del acuerdo?

Tel Aviv considera que la guerra de Egipto contra los grupos armados en el norte del Sinaí fue, en apariencia, una justificación lógica para reforzar las fuerzas militares, algo que efectivamente ocurrió con la aprobación conjunta de Israel y Estados Unidos en varias ocasiones.

Sin embargo, según David Govrin, lo que sucede ahora va más allá de enfrentar amenazas terroristas y avanza hacia una reestructuración completa de los arreglos de seguridad, lo que amenaza el espíritu mismo del acuerdo de paz.

En los círculos de toma de decisiones en Israel se expresó la preocupación de que esta “infiltración gradual” podría convertirse en un precedente permanente difícil de revertir, especialmente si se combina con presiones internas o regionales que empujen a Egipto a afianzar el control total sobre todo su territorio sin tener en cuenta los acuerdos internacionales.

Govrin también subrayó la importancia de enviar un mensaje claro desde los niveles más altos de Israel que niegue cualquier intención de desplazar a palestinos o de socavar la seguridad de Egipto. Advirtió que ignorar estas preocupaciones podría abrir la puerta a “un capítulo completamente nuevo en las complejas relaciones entre los dos vecinos”.

¿Quieres que prepare un análisis comparativo de cómo ve Israel este proceso frente a cómo lo presenta Egipto en su discurso oficial?