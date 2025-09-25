Itongadol.- Parece que Egipto sigue con su esquema engañoso para enviar señales a Estados Unidos, con el fin de que le autoricen la compra de la próxima generación de aviones de alerta temprana, ya que su flota actual está por salir de servicio debido al largo tiempo transcurrido desde que fue adquirida.

En los últimos años se puede notar una estrategia clara por parte de Egipto: cada vez que desean incorporar un nuevo sistema de armas a su ejército, buscan a los competidores de los productos estadounidenses, inician negociaciones con los fabricantes (respaldados por sus respectivos gobiernos) por cientos de millones de dólares y, después de exprimir las mejores condiciones posibles, cuando llega el momento de pagar la transacción, queda en evidencia que todo fue un gran juego.

La caja de Egipto está vacía de divisas extranjeras y no es capaz de adquirir sistemas de armas por cientos de millones de dólares. De hecho, el dinero ni siquiera alcanza para comprar productos básicos para el ciudadano egipcio común.

Un informe de inteligencia publicado en el sitio Tactical Report reveló discusiones militares serias e interés por parte del ejército egipcio en la feria aérea de París de junio de 2025. Según el informe, una delegación militar egipcia visitó el pabellón de la compañía sueca Saab, que examinó tecnologías de sistemas de alerta temprana y su relación con capacidades de reconocimiento y vigilancia sobre amplias áreas geográficas, informa el sitio Defence Arabic.

Egipto muestra especial interés en la plataforma Global Express mejorada, equipada con el radar de Ericsson Microwave System con un alcance de 450 kilómetros. Este radar avanzado es promocionado por la compañía como capaz de detectar objetivos aéreos y marítimos relativamente pequeños, incluidos drones y misiles de crucero, a distancias de hasta cientos de kilómetros, según ciertas descripciones. La experiencia operativa ha mostrado que la integración de este tipo de radar en un avión civil privado mejorado —el Global Express 6000— permitió crear una plataforma de alerta temprana embarcada capaz de realizar misiones de largo alcance y operar en condiciones diversas, utilizando además radares auxiliares para una monitorización precisa de objetivos terrestres y marítimos.

Como se dijo, todo esto por ahora está únicamente en el plano teórico y, cuando llegue la cuestión financiera, hay motivos sólidos para estimar que el acuerdo se vendrá abajo.

Aun así, ningún país regala nada; quizá salvo China y Rusia, que exigen a cambio de su armamento zonas portuarias y bases aéreas para sus aspiraciones de expansión global.